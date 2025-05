Dos futbolistas del Santos Laguna, en problemas con el SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó deudas fiscales al menos a Néstor Araujo y Javier Abella, jugadores del Santos Laguna, como consecuencia del esquema de pago simulado de salarios que ya provocó una orden de aprehensión contra el dueño del equipo, Alejandro Irarragorri.

El diario Reforma dio a conocer que ambos futbolistas ya perdieron sus litigios contra el SAT, pues sus recursos finales fueron desechados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 4 de febrero y 29 de enero pasados, respectivamente.

“Las versiones públicas de las sentencias censuraron el monto de los créditos fiscales fincados por no pagar ISR (Impuesto Sobre la Renta) sobre los ingresos recibidos por Abella en el ejercicio de 2015, y por Araujo en 2016”, publicó el periódico.

En estos dos casos y otros tantos con jugadores y entrenadores, la directiva del Santos Laguna presentó los pagos como indemnizaciones por riesgos laborales y no como salarios, con lo que intentó que quedaran exentos del pago del ISR en un esquema ilegal.

“El ingreso obtenido por el quejoso en el ejercicio 2015 no se puede considerar como una indemnización, ya que, atendiendo a sus propias manifestaciones, en ese año no sufrió algún accidente o enfermedad con motivo de su empleo, por lo que dicho ingreso, en su caso, tendría la naturaleza de un bono o prestación adicional, el cual no está exento del pago del ISR”, afirmó el Tribunal al negar el amparo a Javier Abella.