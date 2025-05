CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El mexicano Matías Grande obtuvo la medalla de plata en la prueba individual de la modalidad de recurvo, correspondiente a la segunda fecha del serial de Copas del Mundo de Tiro con Arco, que se desarrolló en Shanghái, China, tras perder en la final 7-1 ante el cinco veces campeón olímpico, el surcoreano Woojin Kim.

Grande Kalionchiz, quien avanzó a la ronda eliminatoria al ubicarse en la séptima posición de la fase clasificatoria, inició la jornada dominical con un triunfo en la semifinal, frente al francés Baptiste Addis, para instalarse en la disputa por la presea dorada contra el multilaureado Kim, monarca individual, por equipos y mixtos en París 2024.

En el camino al partido por el cetro, Matías Grande se impuso en su primer duelo de eliminación directa ante suizo Thomas Rufer, para después derrotar a Abdur Alif, de Bangladesh, en el segundo emparejamiento, así como al brasileño Marcus D'Almeida en octavos de final y al neerlandés Willem Bakker en cuartos, previo a sus contiendas de este domingo frente a Addis y Kim.

La plata del mexicano representa su primer metal internacional de la temporada en competencias individuales, además del primer lugar ganado junto a Alejandra Valencia en la prueba mixta durante la primera fecha del serial de Copas del Mundo, celebrada en Auburndale, Estados Unidos, en el mes de abril.

Para la delegación mexicana, el subcampeonato de Matías Grande se suma al oro obtenido por Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo en la prueba por equipos femenil, así como al segundo sitio, ganado por Sebastián García, Rodrigo González y Luis Lezama, ambas en la modalidad de arco compuesto.

