Acusan compra de medallas para Nuevo León en los Nacionales Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de la Asociación de Halterofilia de Nuevo León, Juan Ángel García, expuso la trama de corrupción existente entre el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de la entidad (Inde NL) y la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), presidida por Rosalío Alvarado, con el fin de obtener medallas fraudulentas en esta disciplina en el marco de los Nacionales Conade (hoy Olimpiada Nacional), máxima competencia de desarrollo encaminado al alto rendimiento a nivel infantil y juvenil en México.

En seguimiento al reportaje de Proceso titulado “Juegos Nacionales Conade: manipulación y trampas para levantar medallas”, publicado en la edición 0023 correspondiente a mayo de 2025 y en el que se exhiben diversas irregularidades a partir de un informe de Miguel Ángel Cantún Caamal, director técnico asignado a la halterofilia de esta competición, el también entrenador de halterofilia denunció las anomalías que se presentan al seno de este deporte en Nuevo León, entidad que en la edición 2024 ganó 40 oros, 34 platas y 25 bronces.

“40 medallas (de oro) es algo que Nuevo León no tiene para eso. ¿Por qué no tiene para eso? Por la calidad de entrenadores que tiene, con todo el respeto que se merecen, no son para tener 40 medallas de oro”, señaló García Peña a través de un video emitido en sus redes sociales.

“Cuando veamos una verdadera competencia en donde se respete y se honre las divisiones en donde van todos y cada uno de ellos, Nuevo León a lo mejor va a caer a 20 medallas”, agregó.

Además de Nuevo León, el documento detalla que los estados beneficiados en dicha trama son Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche y Nayarit a través de un esquema que incluye manipulación de los pesajes y marcas, así como la compra de información confidencial en las memorias de la competencia, a fin de contar con datos privilegiados que permitan obtener ventaja y que impactaron en cerca de una tercera parte de las preseas obtenidas por dichas selecciones estatales.

En el caso de Nuevo León, Juan Ángel García señala como operador a Azael Martínez Hinojosa, presidente de la asociación de halterofilia de la entidad, quien asegura ha estado coludido tanto con metodólogos, directores de alto rendimiento y con los propios titulares del Inde NL para negociar la obtención de preseas.

En años recientes, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León ha tenido como directores generales a Melody Falcó, Frank González y Jesús Perales, quienes han tenido como responsables del alto rendimiento a Roberto Espinosa, Domingo Cruz y Raúl Cadena.

“Lo único que estás haciendo es corrompiendo el deporte, haciendo tratos y negociaciones para poder acomodar las medallas para el estado de Nuevo León que deshonrosamente se obtienen y se aparecen en el medallero y deshonrosamente los alumnos suben al podio recibiendo una medalla que tú sabes y los alumnos saben que no merecen. La formación deportiva que se les está dando es una formación corrupta porque les estás enseñando a ser corruptos igual que tú”, arremetió García Peña contra Martínez Hinojosa.

Después de presentar su informe, Cantún Caamal fue destituido de su cargo, en lo que consideró como una represalia por el reporte de cara a la edición 2025, programada para el levantamiento de pesas del 7 al 11 de julio en Jalisco.