BARCELONA (AP).— Al compás de un golazo de Lamine Yamal, el Barcelona conquistó el jueves su 28 título de la Liga española al vencer 2-0 a su rival de patio Espanyol.

Yamal abrió el marcador a los 53 minutos. El fenómeno de 17 años desairó a dos defensores en el borde del área y definió con un zurdazo.

?????? GOAL | Espanyol 0-1 Barcelona | Lamine Yamal WHAT A FANTASTIC GOAL FROM LAMINE YAMAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/D9Zxdz4dFb

Fue una culminación perfecta para la temporada de Yamal. Brilló de principio a fin con el Barça, con sus goles, regates y creación, confirmándose como el próximo gran crack del futbol mundial.

Fermín López anotó en el tiempo de descuento, después de que el Espanyol quedó con diez hombres a los 80 minutos por la expulsión del zaguero uruguayo Leandro Cabrera con roja directa por golpear a Yamal en el estómago mientras disputaban un balón.

Fermin Lopez is better than Jude Bellingham and Arder Guler combined bro ??pic.twitter.com/Z7nODC0FTC