CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un vehículo embistió a una multitud que se encontraba en las inmediaciones del RCDE Stadium dejando un saldo de 13 heridos, previo al derbi catalán entre el Espanyol y el FC Barcelona que terminó con el triunfo 0-2 para el conjunto visitante y que derivó en la obtención del título de Liga en España para el conjunto blaugrana.

De acuerdo con los reportes preliminares, una conductora que manejaba su automóvil en las calles aledañas al inmueble deportivo aceleró al tiempo que los aficionados obstruían la vialidad, lo que despertó el pánico entre los asistentes y activó los protocolos de seguridad al contemplarse un ataque terrorista.

Sin embargo, de acuerdo con medios locales, todo apunta a que el atropellamiento masivo fue accidental, luego de que la mujer, que hasta el momento no ha sido identificada públicamente, perdiera el control del vehículo frente a las personas que se encontraban caminando minutos antes de que arrancara el partido en Cornellá.

Ninguna de las víctimas del accidente, entre las que se encuentra el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se reporta como grave, no obstante, tras el despliegue de los servicios de emergencia, continúan las investigaciones por parte de los Mossos d’ Esquadra para descartar alguna otra implicación a consecuencia del hecho.

There were uproar outside the RCDE stadium in a Laliga game between Espanyol vs Barcelona. @ReshadFCB pic.twitter.com/oOv0nlTUg3