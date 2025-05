Antonio Brown detenido tras disparos fuera del evento de boxeo en Miami (Videos)

MIAMI (AP).- Antonio Brown fue detenido brevemente por la policía la madrugada del sábado tras un altercado en el que se escucharon disparos afuera de un evento de boxeo de celebridades en Miami, según la ex estrella de la NFL y un video publicado en las redes sociales.

La policía de Miami confirmó en un comunicado escrito que sus agentes acudieron a la zona alrededor de las 3 a. m. tras recibir una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter. La agente Kiara Delva, portavoz del departamento, indicó que la policía interrogó a varias personas, pero no realizó arrestos. No se reportaron heridos en el lugar.

La investigación continúa, dijo Delva, y no pudo confirmar los nombres de los involucrados.

Un video publicado en redes sociales mostró a Brown involucrado en una pelea con varias personas en el evento de boxeo, presentado por el popular streamer Adin Ross. Se le vio aparentemente sosteniendo una pistola negra mientras perseguía a alguien. Poco después, se escucharon disparos fuera de cámara.

Un video adicional mostró a Brown, con las manos detrás de la espalda, siendo escoltado fuera del lugar por un oficial.

Insane: All three angles of the Antonio Brown getting jumped at Adin Ross’s streaming event.



AB got jumped outside the warehouse for his chains and fired shots from his gun in the air to clear the chaos.



Brown fended off the thieves heroically. pic.twitter.com/s43w369r47