Isaac del Toro se apodera de la "Maglia Rosa" como líder del Giro de Italia

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El ciclista Isaac del Toro se apoderó de la "Maglia Rosa" que lo acredita como el líder general del Giro de Italia, luego de finalizar en el segundo lugar de la novena etapa del certamen para convertirse de paso en el primer mexicano que se viste con el tradicional suéter que acredita a quienes ocupan lo más alto del podio en los 116 años de historia de la competición, considerada una de las tres grandes carreras del ciclismo de ruta a nivel mundial.

Del Toro, quien hacia la parte final del recorrido de 181 kilómetros, programado entre Gubbio y Siena, protagonizó un cierre parejero junto a quien fuera a la postre el ganador del día, el belga Wout van Aert, y concretó su segunda etapa en la que acarició la posibilidad de cruzar la meta en el sitio de honor tal y como sucedió el viernes en Tagliacozzo; sin embargo en esta ocasión sí fue suficiente para vestirse con el tradicional suéter rosado que lo distingue en el liderato.

Asimismo, el pedalista del equipo UAE Team Emirates XGR, con apenas 21 años de edad, conquistó la "Maglia Bianca", reservada para el mejor exponente juvenil (sub-25) del Giro, en lo que es considerado hasta ahora como el momento más destacado en su trayectoria deportiva, como uno de los contendientes al título a definirse el 1 de junio en la capital italiana.

“Es demasiado pronto para saber si puedo mantener el liderato hasta Roma, no lo sé, es como un sueño y para mí es increíble estar en esta posición hoy”, destacó el bajacaliforniano. “La verdad es que quería ganar hoy porque siempre me han gustado mucho estas etapas tal como se dieron, además tuve mucha suerte antes, pero es imposible no estar contento, es uno de los mejores días de mi vida, es increíble estar aquí. Gracias al equipo por la confianza y a mi familia”, agregó el "Torito".

En la novena etapa, el mexicano registró un tiempo de 4 horas, 15 minutos y 08 segundos, para un acumulado de 33:36:45, seguido de su coequipero, el español Juan Ayuso, a 01 minuto y 13 segundos de distancia, así como del italiano Antonio Tiberi, del Bahrain Victorious, a 01:30 del ensenadense.

Isaac del Toro llegó al mítico encuentro italiano con el antecedente de también convertirse en el primer mexicano en ganar este año la carrera Milano-Torino, considerada una de las competencias clásicas dentro del ciclismo de ruta europeo y la más antigua de su tipo, además de conquistar la Vuelta a Asturias en 2024 y el Tour de l’Avenir en 2023.

Después de un día de descanso, el Giro de Italia reanudará actividades el martes con una contrarreloj de 28.6 kilómetros entre las localidades de Lucca y Pisa, en una etapa considerada clave en las aspiraciones de los ciclistas con miras a la segunda mitad de la competición.

The first ever Maglia Rosa from Mexico.



Dear Mexicans, you can be proud of your Torito #GirodItalia | @ISAACDELTOROx1 pic.twitter.com/Qi7oUf2U75 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025