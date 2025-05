Ha sido increíble y difícil de realizar: Isaac del Toro tras conseguir liderato del Giro de Italia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de haberse proclamado como el en el primer ciclista mexicano en la historia en encabezar la clasificación general del Giro de Italia, el mexicano Isaac del Toro ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que ese éxito es el resultado del trabajo en equipo y que a él aún le falta aprender de sus errores y detectar los puntos flacos que tiene para pulirlos.

“Estoy consciente de lo afortunado que soy y de las cosas que he hecho bien y de los errores que he podido salvar o no cometer y también de los que he cometido y me han hecho un mejor ciclista, pero nunca me ha gustado verlo como el hecho de querer hacer historia o querer ser el primero, sino como una competencia interna conmigo mismo para ser mejor.

“Sin duda alguna está siendo increíble y difícil de realizar (portar la maglia rosa de líder) porque es algo que todos quieren y que me encantó hacer. No tengo ningún arrepentimiento de todo lo que ha pasado hasta este momento en cuanto a lo que he podido controlar”, dijo Del Toro, integrante en formación del equipo UAE Emirates.

En la video conferencia que ofreció este lunes, día de descanso en el Giro de Italia 2025, Del Toro de 21 años, estuvo acompañado por el líder del equipo, el español Juan Ayuso quien recibió cuatro puntos por una herida en la rodilla derecha y destacó el trabajo que hasta ahora ha hecho el pedalista mexicano a quien le gustaría verlo como campeón del Giro de Italia,