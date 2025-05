Rommel Pacheco evita hablar de violencia en el deporte y deja plantada a atleta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exseleccionada nacional de natación artística, Teresa Alonso, señaló la falta de compromiso del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, para abordar la problemática de la violencia hacia los deportistas, luego de no presentarse este lunes 19 de mayo a una reunión previamente pactada con ella para atender el tema en las instalaciones de la propia institución.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la multimedallista centroamericana y panamericana, cuestionó al titular de la Conade por anteponer el protagonismo en las redes sociales a su cargo al frente de la institución responsable de gestionar la política deportiva del país.

“Rommel Pacheco no se presentó a la Conade para hablar sobre la violencia en el deporte mexicano”, acusó. “Hoy pareces más influencer que exatleta o servidor público y tu puesto no es para ser influencer. Que no te hayas presentado demuestra lo poco que te importa el tema”, agregó.

Alonso García, quien denunció ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a la entrenadora de la selección nacional natación artística, Adriana Loftus, por hostigamiento respecto a su composición corporal, lamentó la actitud tomada por Pacheco Marrufo al no asistir al encuentro.

De acuerdo con la exnadadora artística de alto rendimiento, quien ahora encabeza el movimiento llamado “Ni un Atleta Más”, el exclavadista olímpico tampoco asistió a una primera reunión el 14 de marzo en la que Alonso le presentaría personalmente sus propuestas para combatir la violencia con base a las experiencias de los propios deportistas, por lo que el encuentro de este lunes sería para intercambiar puntos de vista respecto al planteamiento inicial.

Asimismo, cuestionó la falta de un protocolo focalizado en atender la violencia en el deporte y remitirse al ya existente aplicado para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, mismo que existe desde 2020 y que solo es aplicable cuando la persona señalada como agresora es parte del servicio público, no así en el caso de entrenadores, quienes no están sujetos a dicha regulación por su condición de becarios ante la Conade.

“Yo estoy dispuesta a sentarme de manera pública y grabada donde tú me expliques por qué tu protocolo va a servir”, retó Alonso a Rommel Pacheco. “No quisiste que te cuestionara de frente, pero dime ¿qué vas a hacer cuando tu protocolo de chocolate no funcione?”, añadió.

El reportaje de Proceso titulado “Entrenadores deportivos: el abuso tiene permiso”, relata la vulnerabilidad a la que están expuestos los deportistas ante las lagunas legales para combatir hechos de violencia y la necesidad de crear mecanismos sancionadores para frenar dichas prácticas.

El 25 de marzo último, la senadora Virginia Magaña del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objetivo de erradicar la violencia de género en el deporte, lo que representa la primera propuesta con proyecto de decreto sobre la materia que emerge del Senado.