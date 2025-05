Teresa Alonso acusa a Rommel Pacheco de revictimizarla y hacer tiktoks en vez de atender el deporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exnadadora artística Teresa Alonso volvió a señalar al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, en esta ocasión por revictimizarla, luego de que cuestionara al titular de la Conade de no atender personalmente una cita pactada para abordar el tema de la violencia hacia los deportistas y sí prioriza su exposición en redes sociales.

En respuesta, la institución emitió un comunicado fijando su postura y desglosando las líneas de acción para combatir la problemática.

“Rommel sí tiene tiempo para hacer tiktoks, pero no para escuchar personalmente datos de violencia en el deporte”, aseguró Alonso en un video emitido a través de la red social Instagram. “Si no entiendes o no entienden por qué esto es revictimización, es un claro ejemplo de que no están entendiendo la problemática y que no tienen nada de tacto con los casos”, agregó.

El documento emitido por la Conade hace referencia a las dos visitas “de una exatleta de nado artístico” a las instalaciones de la institución y lo que se ha derivado de las mismas; sin embargo, Alonso apuntó lo que a su consideración fueron imprecisiones en el comunicado.

“No me quiso recibir dos veces, pero eso no significa que me vaya a detener. Por favor, equipo de Rommel, sólo pido que no mientan”, aclaró la multimedallista centroamericana y panamericana al cuestionar la atención recibida por los colaboradores del director general de la Conade ante la ausencia del mismo.

“No es una atleta de nado artístico, fuimos cinco atletas de nado artístico que denunciamos públicamente en su momento”, apuntó.

“El equipo de Rommel nos dijo que lo que están haciendo sobre la violencia deportiva va a tener resultados en próximas administraciones. Tú que estás siendo violentada o tú que estás siendo acosado, espérate unas administraciones más. Ten paciencia, porque al parecer eso no urge”, enfatizó.

Alonso García, quien ahora encabeza el movimiento llamado “Ni un Atleta Más”, inició su activismo para combatir la violencia hacia los deportistas, tras denunciar a la entrenadora nacional de natación artística, Adriana Loftus, por hostigamiento respecto a su composición corporal, situación que la llevó a ser marginada de la selección, enfrentándose además a una serie de lagunas legales que le impidieron llevar su caso más allá de una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).