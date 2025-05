Tribunal Arbitral Deportivo confirma demanda a la FMF por equipos de la Liga de Expansión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) confirmó que existe una demanda en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por parte de 10 equipos pertenecientes a la Liga de Expansión, los cuales solicitan la restauración del sistema de ascenso y descenso en respeto al acuerdo de suspensión del mismo por seis temporadas derivado del impacto ocasionado por la pandemia de Covid-19.

El anuncio se da luego de que la propia FMF negara haber sido notificada del caso, mismo que se ventiló el martes a través de una nota periodística del portal The Athletic perteneciente a The New York Times; sin embargo, el TAS ya anunció que los involucrados están al tanto del procedimiento legal.

“Las partes están intercambiando los escritos de conformidad con las normas de arbitraje que rigen los procedimientos de apelación del TAS”, publicó el Tribunal en un comunicado, en el que especifica que la apelación fue presentada el 19 de mayo.

Los clubes Atlante, Atlético La Paz, Cancún FC, Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Oaxaca FC, CD Zacatecas, Venados FC, Leones Negros y Club Jaiba Brava externaron su inconformidad ante la máxima instancia deportiva, luego de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la FMF hasta en dos ocasiones (24 de marzo y 7 de abril últimos).

“Ante el silencio total de la FMF, y considerando que faltan pocos meses para el inicio de la nueva temporada, los clubes demandantes destacaron la urgencia de obtener una respuesta para planificar las inversiones en infraestructura, adquisiciones y negociaciones de derechos de transmisión para la próxima temporada”, menciona la demanda según el reporte periodístico.

De acuerdo con el Tribunal Arbitral Deportivo, una vez finalizada la fase escrita, y con el acuerdo de las partes, se fijará una audiencia.