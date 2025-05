Luka Modric dice adiós al Real Madrid tras 13 temporadas y 28 títulos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El centrocampista croata Luka Modric no jugará la próxima temporada en el Real Madrid, club en el que llevaba las últimas 13 campañas y que dejará tras la disputa del Mundial de Clubes, informó este jueves el conjunto madridista.

"El Real Madrid CF y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos", señaló el Real Madrid en un comunicado.

Modric ha disputado hasta el momento un total de 590 partidos con la camiseta madridista, con la que ha ganado un récord para la entidad de 28 títulos (6 Liga de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España).

Luka "es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid", destacó el cuadro blanco.

A nivel individual, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Modric ha disputado 590 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con su selección de Croacia, ha jugado 186 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades con su país. Ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 en Rusia y el Balón de Bronce del Mundial 2022 en Catar.

El Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.

Con información de Europa Press