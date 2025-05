Isaac del Toro continúa como líder en Giro de Italia después de 14 etapas

NOVA GORICA, Eslovenia (AP).- El líder general Isaac Del Toro ganó distancias de tiempo sobre muchos de sus principales rivales, quienes se vieron frenados por un choque en la mojada y resbaladiza 14ta etapa del Giro de Italia el sábado.

El danés Kasper Asgreen, que se escapó al principio, ganó la etapa mayoritariamente plana él solo.

Del Toro, el primer mexicano en vestir la camiseta rosa, terminó en el segundo grupo a 16 segundos del primero.

Pero el compañero de equipo de Del Toro en el UAE Team Emirates, Juan Ayuso, el campeón de 2023 Primoz Roglic y el italiano Antonio Tiberi, primer clasificado, terminaron más atrás.

“Queríamos estar adelante en caso de que ocurran accidentes como ese o haya divisiones en el grupo”, dijo Del Toro, quien aspira a una victoria en un Gran Tour por primera vez.

Llegó a la etapa con 38 segundos de ventaja sobre Ayuso y amplió su ventaja a 1 minuto y 20 segundos sobre Simon Yates. Ayuso descendió al tercer puesto, a 1:26; el campeón de 2019, Richard Carapaz, fue cuarto, a 2:07; y Roglic, quinto, a 2:23.

Tiberi, que también salió, cayó del tercer al octavo lugar, a 3:02 del primero.

Ciccone abandona

Giulio Ciccone, séptimo al inicio del día, pareció lesionado en el accidente, pero se recuperó y terminó la etapa varios minutos por detrás de los líderes. Posteriormente, su equipo Lidl-Trek anunció que Ciccone abandonaba la carrera.

"Me duele la pierna derecha", dijo. "No es el hueso, es algo muscular".

El accidente, a unos 22 kilómetros de la meta, ocurrió en un tramo de adoquines donde la carretera se estrechaba por una acera elevada al tomar una curva.

“Algunos se estrellaron en la parte delantera. Yo no iba mucho adelante, pero también me caí porque alguien me golpeó por detrás”, dijo Del Toro. “Logré levantarme y llegar rápido al frente.

Los tiempos en la GC son un poco diferentes ahora, pero mi mente y mi cuerpo son iguales; solo quiero estar ahí arriba. Estoy en buena forma. La gente que me rodea me da confianza.

Mads Pedersen, el sprinter que ha ganado cuatro etapas en este Giro, también se vio involucrado en la caída y tuvo que cambiar de bicicleta.

La etapa de 195 kilómetros comenzó en Treviso y finalizó al otro lado de la frontera en Eslovenia.

Fue la primera victoria de Asgreen en el Giro, después de haber ganado también una etapa en el Tour de Francia 2023, además del Tour de Flandes en 2021.

“En la segunda mitad de una Gran Vuelta, todos tenemos las piernas cansadas, y eso marcó la diferencia hoy para que la escapada tuviera éxito”, dijo Asgreen. “Las condiciones meteorológicas definitivamente me han favorecido. El circuito final fue bastante técnico. La carretera mojada dificultó que el grupo nos alcanzara”.

Para la etapa 15 del domingo, habrá una gran subida al Monte Grappa en el punto medio de la ruta de 219 kilómetros desde Fiume Veneto a Asiago.

El lunes es el tercer y último día de descanso de la carrera. Después, llegarán las etapas de montaña más importantes de la última semana, antes de que el Giro finalice en Roma el próximo fin de semana.