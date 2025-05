Palcohabientes no hemos llegado a ningún acuerdo con el estadio Azteca: Roberto Ruano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Roberto Ruano, secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, desmiente que el estadio Azteca haya llegado a un arreglo con 80% de los palcohabientes y platehabientes para ceder sus lugares a la FIFA durante la Copa del Mundio 2026 a cambio de boletos.

El 13 de mayo último, el periodista Luis Castillo aseguró en el Diario Récord que el estadio Azteca llegó a un arreglo con el 80% con palcohabientes y platehabientes del recinto.

Palcohabientes del Azteca exigen que se respete su contrato y no les cobren en el Mundial 2026

“Televisa entregará 16 mil boletos por partido a palcohabientes (y platehabientes), dependiendo del número de asientos que tengan. El costo promedio de cada boleto que entregarán es de 300 dólares. Televisa, para poder liberar los palcos a FIFA más o menos (gastará) 24 millones de dólares que tendría que invertir.

“Justino Compeán es el encargado de negociar y lo que decidió es ir palcohabiente por palcohabiente y platehabiente por platehabiente y negociar de manera directa, y no con la asociación”.

En entrevista para Proceso, Roberto Ruano asegura que la información emitida por el periodista antes mencionado es falsa, pues, hasta el cierre de esta nota, Félix Aguirre, director del estadio Azteca, y Justino Compeán, expresidente de la FMF, quien funge como el mediador entre Futbol del Distrito Federal y los poseedores de los palcos y plateas, no se han comunicado con él para confirmarla.

“Al interior de la asociación esta noticia no causa ninguna desestabilización, sino enojo. Nos da la impresión de que nos están tomando el pelo, que la negociación fue para ganar tiempo. Además, hace un mes, durante mi última plática con Félix Aguirre, me dijo que el arreglo para que los palcohabientes y platehabientes tuviéramos nuestros lugares en el estadio Azteca durante la Copa del Mundo estaba avanzado más de 90%.

“Nuestra única preocupación es que parte de la estrategia del estadio sea ganar tiempo para que al final nos acorten el tiempo de poder presentar algún recurso jurídico. Félix me juró por él y su familia que esa no era la estrategia que seguirían. Sigo creyendo en él, confiando en que podemos terminar esto sin conflictos”, señala Ruano.

El secretario general de la asociación asegura que ésta cuenta con dos mil 400 afiliados y que el 99% de ellos no están de acuerdo en un arreglo con Aguirre y Compeán. Coinciden en el principio con el que iniciaron su “lucha”, que es que se respete su contrato tal y como está escrito, es decir, su “acceso al Estadio Azteca durante 99 años, en las horas en que tengan lugar juego de futbol, funciones, eventos u otros espectáculos de cualquier naturaleza que sean a partir de la hora en que se permita la entrada al público hasta el momento en que se termine el espectáculo que se presente”.

Según información del propio Roberto Ruano y de la empresa Ollamani que ahora es la dueña del Estadio Azteca, este inmueble deportivo cuenta con 856 palcos y ocho mil 144 plateas, un total de nueve mil. El 10% de los palcos (85) y el 40% de las planteas (tres mil 257) son propiedad del estadio. El resto están bajo el control de los poseedores que pagaron por el derecho de usarlos.

De acuerdo con el libro de oferta (bid book) que las federaciones de futbol de Canadá, Estados Unidos y México entregaron a la FIFA para postular su candidatura como sedes de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca se ofrecieron 300 palcos (luxury suites) en los que caben cuatro mil 800 personas.

Ruano asegura previo a la noticia del supuesto arreglo mencionado por Luis Castillo, la comunicación con Félix Aguirre y Justino Compeán se rompió semanas antes.

“Normalmente me escribía con Félix para vernos cada 10 o 15 días y hablar sobre los avances de la negociación. El martes 30 de abril un afiliado a la asociación presentó un recurso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se respetara su derecho de acceso al estadio Azteca. Previo a que este afiliado realizara la queja, en vías de mantener abierto este diálogo que tenemos, le avisé a Félix personalmente.

“Una petición de Félix es que no litigáramos en medios de comunicación. Cumplí con ello porque mi palabra vale más que cualquier otra cosa. Tuve esa cortesía de avisar antes, pero desde entonces no he tenido una sola respuesta”, dice.