David Faitelson y Odín Ciani se insultan previo a la final de Toluca vs. América (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un poco antes de dar inicio a la final entre Toluca y América por el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, los periodistas deportivos David Faitelson y Odín Ciani dieron lugar a un intercambio de insultos.

En un video publicado en X por La Octava Sports, se ve cómo el periodista de TUDN, David Faitelson, está caminando en los pasillos del Estadio Nemesio Díez y saluda a algunas personas que se encuentran formadas.

No se logra identificar si David Faitelson tenía la intención de saludar a su excompañero Odín Ciani, pero mientras Faitelson se acercaba, Ciani tomaba su distancia.

David Faitelson ve a los ojos a su excolega y le lanza un insulto. Enseguida el periodista de ESPN, Odín Ciani, responde con la misma expresión, agregando que era un mal agradecido, mientras que el actual periodista de Televisa sigue su camino.

“ERES UN MALAGRADECIDO” ??? David Faitelson y Odin Ciani se encararon previo a la final entre Toluca y América por los dichos vs José Ramón Fernández. #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/gbvN7WkI10

“Yo he respetado mucho a David, y la verdad que me sorprendió. Vino y me dijo ‘hijo de tu puta madre’. Pudiendo pasar por cualquier otro lado, vino directamente a mí”, expresó el periodista deportivo, Odín Ciani, en una entrevista con Estadio Deportes.