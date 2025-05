Entre lágrimas y agradecimientos, Rafael Nadal reacciona a su homenaje en Roland Garros

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Rafael Nadal, el extenista que ganó 14 trofeos en el Grand Slam Roland Garros, recibió un homenaje en la pista central Philippe Chatrier de París, que catalogó como “el momento más emocionante” de su carrera.

El domingo 25 de mayo, la organización del abierto francés recordó la trayectoria del español con un emotivo video. Entre lágrimas, Nadal ofreció unas palabras al público, recordando a familia, amigos, entrenadores y dando las gracias por el apoyo durante toda su trayectoria.

“Aquí he disfrutado, sufrido, ganado, perdido. (...) Quiero mostrarles mi infinita gratitud por haberme dado la oportunidad de poder decir adiós en el lugar más importante de mi carrera. (...) Gracias, Francia, gracias, París”, dijo el extenista con el número récord del Roland Garros.

Tras su discurso, se reprodujo otro vídeo en el marcador, donde aparecieron sus mayores rivales: Andy Murray, Roger Federer y Novak Djokovic, quienes salieron a la pista central junto a Nadal.

Rafa Nadal, segundo a la derecha, posa con, de izquierda a derecha, Andy Murray, Roger Federer y Novak Djokovic, a la derecha, durante una ceremonia de despedida en la cancha central Philippe Chatrier, en el estadio Roland Garros, en París, el domingo 25 de mayo de 2025. Foto: AP Foto/Christophe Ena.

“Hemos enseñado al mundo que hemos podido luchar sobre la pista, pero siempre de la manera correcta. Me llevaron al límite. El tenis es un deporte, pero nosotros sentimos algo más. Que ustedes estén aquí, lo es todo”, dijo el español, refiriéndose a sus compañeros.

Finalmente, la organización le entregó a Nadal un trofeo con su firma y le mostró una placa sellada en el suelo de la pista, con el nombre del extenista, la huella de su pie derecho y el número 14, en referencia a sus títulos del Roland Garros.

La placa de Nodal con su huella y el número de Grand Slams que ganó en Roland Garros, develada en la cancha central Philippe Chatrier. Foto: AP Photo/Christophe Ena

“El momento más emocionante” de su carrera

Nadal aseguró que el homenaje fue “el momento más emocionante” de su carrera, y definió la ceremonia como “Perfecta (...) Tal y como la había soñado”, de acuerdo con CNN.

“No me gusta ser el centro de atención, he sufrido un poco por eso, pero lo he disfrutado mucho”, dijo en conferencia de prensa.

Reconoció que la placa sellada le sorprendió: “Pensaba que sería solo para este año, pero no tengo palabras para expresar lo que significa, es un honor gigantesco lo que significa tener eso en la pista más importante de mi carrera. (...) Tener un trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier me emociona solo de pensarlo”.

Aseguró que ahora, ya retirado del tenis, no le importa que Novak continúe sumando títulos, algo que “hace cuatro años sí habría tenido importancia”, y señaló que el homenaje de París era necesario para pasar a otra etapa en su vida:

“No me fui cansado del tenis, terminé amándolo, pero mi cuerpo ya no podía más. Cerré una etapa de mi vida y como no tengo un gran ego, no necesito momentos como el de hoy, vivo bien en el anonimato de la vida cotidiana. (...) Pero este homenaje me ha emocionado, ha sido especial y quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible”, concluyó Nadal, de acuerdo con CNN.

La trayectoria de Rafael Nadal

Rafael “Rafa” Nadal Parera, es considerado uno de los tenistas profesionales más célebres de la historia de este deporte.

Nació en Manacor, Mallorca, España, el 3 de junio de 1986, y comenzó sus primeros pasos en el deporte a los 4 años, junto a su tío, Toni Nadal.

Se convirtió en jugador profesional a los 15 años y fue el tenista más joven en ganar un partido de ese circuito. Un año después, participo en las semifinales del torneo junior de Wimbledon 2002.

Para 2004, consiguió su primer título en el Tour ATP y jugó con España en la Copa Davis contra Estados Unidos. En 2005 ganó su primer Abierto de Francia (Torneo de Roland Garros), derrotando al entonces número 1 del mundo, Roger Federer.

Ganó 22 torneos de Grand Slam y formó parte del famoso "Big Three" (“Los tres grandes”) junto a Federer y Novak, un trío que dominó colectivamente el tenis masculino durante casi dos décadas.

Roger Federer observa mientras Novak Djokovic y Rafael se abrazan en la pista de la cancha Philippe-Chatrier. Foto: AP Photo/Christophe Ena.

Su carrera deportiva, que debutó hace más de 20 años, lo posicionó como el mejor tenista español de la historia. Ha ganado numerosos títulos, a pesar de continuas lesiones físicas, como su cirugía de cadera en junio de 2023, que lo hizo perder casi toda la temporada.

En 2024, Nadal anunció su retiro profesional, dejando un legado en el mundo deportivo y siendo considerado una leyenda por colegas y seguidores del deporte blanco.