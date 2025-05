Rommel Pacheco da millonario apoyo a ecuestre, un deporte de élite

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a que la presidenta Claudia Scheinbaum anunció que el deporte social y comunitario serán la prioridad durante su gobierno, una de las primeras acciones que realizó el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, fue entregarle 17 millones de pesos a la Federación Mexicana de Ecuestre (FME), el deporte más elitista y el que más se ha beneficiado desde 2018 con recursos del Efideporte (Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento), pues recibió 111.4 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte de recursos públicos federales que la Conade entregó durante el primer trimestre de 2025, la de ecuestre fue la federación que más recibió con cuatro subsidios, dos de cinco millones de pesos, uno de cuatro y otro más por 3 millones.

En marzo último se realizó la segunda etapa del Global Champions Tour, el circuito ecuestre más prestigioso a nivel mundial del cual la Ciudad de México fue sede. El pago por la realización de ese evento en año post olímpico pone al desnudo las prioridades de Rommel Pacheco, quien, por ejemplo, no le ha dado un peso a los seleccionados nacionales de marcha, a cuyos entrenadores les pidió que consiguieran su propio dinero para las diferentes competencias porque no tiene recursos y prometió que después se los pagará vía reembolso.

Así, mientras deportistas como Alegna González y Ever Palma, quienes obtuvieron el quinto lugar en la prueba de marcha relevo mixto en los Juegos Olímpicos de París 2024, han viajado a sus competencias de este año por Europa, Asia y Estados Unidos cubriendo todos sus gastos, parte de los recursos públicos federales disponibles se usaron para que la Federación Mexicana de Ecuestre, que encabeza Juan Manuel Cossío desde hace 15 años, organizara un evento internacional para el cual también recibe dinero de patrocinadores poderosos como Longines, GNP, Palacio de Hierro, Mercedes Benz, Banorte y Tequila Dobel.

El ecuestre es un deporte que durante la administración de Ana Guevara en la Conade recibió 85.3 millones de pesos de recursos públicos más los 111.4 millones de pesos que dejaron de entrar a las arcas del Servicio de Administración Tributario (SAT) para invertirlos en los jinetes que participaron en los Juegos Olímpicos.

Las carretadas de dinero sirvieron para que México tuviera una discreta participación. Aunque el equipo accedió por primera vez después de 44 años a la final de salto, minutos antes de comenzar la competencia el conjunto se retiró debido a que el caballo Porthos Maestro WH Z del jinete Carlos Hank Guerreiro amaneció resentido de una mano.

En la prueba individual el mejor resultado lo dio el binomio de Andrés Azcárraga Rivera Torres y Contendros que calificaron a la final de salto, donde por penalizaciones fue descalificado. Eugenio Garza fue eliminado en la ronda clasificatoria tras ubicarse en el sitio 40, mientras Federico Fernández concluyó en la posición 49.

El Global Champions Tour de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Campo Marte a donde, como siempre, asistió la crema y neta de la sociedad mexicana. El equipo nacional, del cual forman parte algunos de los hombres más ricos del país, estuvo conformada por Arturo Parada Vallejo, quien fue el más destacado al clasificar a la ronda de desempate con el binomio Fellow van’t Moerven y concluir en la novena posición.

Pie: Juan Manuel Cossío, federativo consentido. Foto: Especial

También lo integraron Nicolás Pizarro quien con Pia Contra finalizó en la décima posición, seguido por José Antonio Chedraui con Prom-Haraminka P en la 20, Andrés Azcárraga con Contendros 2 en la 25, Carlos Hank Guerreiro con H5 Shaq Attack en la 26, Fernando Martínez Sommer con Lady van de Haarterhoeve fue 28 y Alejandro Mills con Bretzel du Marais terminó en el lugar 36 de 39 participantes.

Rommel Pacheco asistió al evento, compartió el palco de honor con Juan Manuel Cossío y entregó los premios importantes.

Cossío está cumpliendo con un periodo más como presidente de la FME, luego de que en marzo de 2024 se reeligió indebidamente antes de tiempo, ya que modificó los estatutos de dicho organismo a su conveniencia para poder reelegirse por tercera ocasión.

El estatuto de la FEM indica que los miembros del consejo directivo serán elegidos después de que termine el ciclo olímpico, es decir, Cossío tenía que haber realizado la asamblea correspondiente después del 11 de agosto cuando concluyeron los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el federativo sin avisar a las asociaciones afiliadas modificó el estatuto y los madrugó presentando únicamente cartas poder mediante las cuales supuestamente se emitieron los votos.

Cuando Proceso intentó entrevistar al federativo para plantearle el tema se rehusó y su única respuesta fue:

Si me quiero reelegir, ¿qué?

Durante el periodo de Ana Guevara al frente de la Conade el ecuestre fue uno de los deportes consentidos de la funcionaria y uno de los que recibió más apoyo económico a pesar de no tener resultados importantes. Desde los Juegos Olímpicos de Moscú 80 el ecuestre no ha ganado una medalla olímpica. Incluso durante 2020, en plena pandemia por el covid-19, la FME recibió 20 millones de pesos para eventos que no existieron.

En el mismo carril que Ana Guevara

Siguiendo el mismo esquema de su antecesora, Rommel Pacheco ha priorizado la realización de eventos por la cantidad de dinero que se puede obtener a través de ellos. El esquema de corrupción que ha prevalecido en la Conade es el de organizar eventos en diferentes deportes que siempre se realizan a sobre precio con empresas amigas que acceden a entregar montos en efectivo a los servidores públicos y empleados de la dependencia del deporte federal.

Por eso no es extraño que entre el dinero que la Conade ministró los tres primeros meses de 2025 el Instituto del Deporte de Yucatán, estado donde nació Rommel Pacheco, haya recibido la mayor cantidad de recursos que se han repartido hasta ahora.

Carlos Hank, resultados discretos. Foto: X

El organismo que dirige Armín Lizama Córdova recibió 21.5 millones de pesos y Puerto Progreso fue sede de la primera fecha del Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge que se realizó del 19 al 23 de marzo.

Con el pretexto de que los eventos detonan el turismo y propician una importante derrama económica —aunque ningún gobierno presenta nunca datos e información verificable de esto— y de que es “una instrucción” de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no haya dinero para los viajes de los deportistas sí lo hay para la organización de estas competencias que en la mayoría de las ocasiones tampoco tienen un impacto positivo en los resultados de los mexicanos.

No beneficia la infraestructura nacional

Esto también contradice las declaraciones que ha dado Rommel Pacheco en el sentido de que los deportistas son su prioridad, pues el pago puntual de sus becas son apenas una parte de lo que un atleta de alto rendimiento necesita para entrenar y competir en las mejores condiciones.

Además de Yucatán, el otro instituto del deporte estatal que recibió dinero de la Conade durante los tres primeros meses del año fue Quintana Roo donde también tuvo lugar otra de las fechas del Tour Mundial de Voleibol de Playa Challenge. En este caso el monto asignado asciende a 13.5 millones de pesos.

Al igual que en Yucatán, la empresa a cargo de organizar la competencia internacional en Quintana Roo fue Pro Eventos Producciones Deportivas del empresario jalisciense Enrique Aranda.

Ana Guevara (izquierda), apoyo a los deportes elitistas como el ecuestre y polo. Foto: Instragram de Miguel Calzada, presidente de la Federación Mexicana de Polo

Asimismo la Federación Mexicana de Softbol fue favorecida con 10 millones de pesos. En el caso de este deporte del 22 al 29 de marzo Acapulco fue sede del Campeonato Panamericano femenil Sub-15 en el que la selección nacional cayó 0-5 ante Estados Unidos en la final realizada en la Unidad Deportiva Vicente Suárez.

Otras federaciones que recibieron dinero en los primeros tres meses del año son la deporte escolar, 5 millones; la de remo, 3.1 millones; la de deportes para personas con parálisis cerebral que encabeza Liliana Suárez, también presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, 1.5 millones; la de gimnasia con 1.1 millones; la de tiro con arco que encabeza el empresario Gabriel Ramos, 1 millón de pesos; la de levantamiento de pesas 734 mil, la de bádminton, 463 mil pesos y la de ciegos y débiles visuales, 398 mil pesos.