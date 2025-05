Isaac del Toro mantiene el liderato del Giro tras 16 etapas; la competición termina este domingo

SAN VALENTINO, Italia (AP).- El ciclista mexicano Isaac Del Toro apenas mantuvo su liderato en el Giro de Italia durante la agotadora 16ta etapa este día, cuando el campeón de 2019, el ecuatoriano Richard Carapaz, fue el que más avanzó en la clasificación general.

Cuando Carapaz, que también ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 2020, atacó en la subida final a las Dolomitas, Del Toro no tuvo respuesta.

La ventaja de Del Toro se redujo a 26 segundos por delante del británico Simon Yates y 31 segundos por delante de Carapaz.

“Al final no tenía las piernas en su mejor momento. No estaban mal, pero no eran suficientes. Me alegré de haber llegado a la meta”, dijo Del Toro. “Espero que me vaya mejor en los próximos días”.