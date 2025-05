Clubes de Expansión se rebelan: “Estamos cansados de cómo se administra el futbol mexicano”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nueve de los 10 clubes de la Liga de Expansión MX que iniciaron un proceso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) emitieron este miércoles un comunicado en el que cuestionaron a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los abusos cometidos en su contra y por no respetar los acuerdos firmados cuando eliminaron el ascenso y descenso en el balompié nacional.

Con excepción del Atlante, equipo que ya desistió de seguir con esta acción legal, los clubes Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Jaiba Brava y Leones Negros de la UdeG cuestionaron el poder que concentra Mikel Arriola al fungir como Comisionado Presidente, Presidente Ejecutivo de la FMF, Presidente de la Liga MX y Presidente de la Liga Expansión “que obstruye cualquier posibilidad de diálogo”.

“No acudimos al TAS para reinterpretar normas o acuerdos sino para exigir que se cumplan el derecho al ascenso por mérito deportivo, establecido en el Artículo 12 BIS del estatuto de la FMF que no se respeta. Ante declaraciones que promueven cerrar la Liga MX al ascenso y descenso replicando el modelo de la MLS en Estados Unidos, la FMF se mantiene en silencio; la multipropiedad se permite pese a estar expresamente prohibida por el artículo 5 de sus estatutos, a la par no tenemos capacidad de influir en las decisiones del futbol mexicano con apenas un 5% de los votos en la Asamblea General”.

El grupo de inconformes cuestionaron también que el secretario general y director jurídico de la FMF, Íñigo Riestra, es hermano del Presidente Ejecutivo (José Riestra) de un grupo propietario de dos clubes de la Liga MX (Orlegi, dueño del Atlas y del Santos Laguna), “lo cual representa un conflicto de interés que nadie parece cuestionar.

“Los clubes de Liga MX controlan todas las decisiones del futbol mexicano, incluso las que no les corresponden, como lo relacionado con la selección nacional. Sobre todo fuimos al TAS porque estamos cansados de cómo se administra el futbol mexicano. Se ha convertido en un negocio que sólo favorece a los clubes de la Liga MX en detrimento de toda la cadena del futbol nacional y donde las ganancias económicas parecen pesar más que la pasión por el deporte.

Y añadieron: “La ‘certificación para ascender’ no es más que una simulación jurídica para disfrazar que no hay un compromiso real por regresar el ascenso y descenso, y nos sorprende que el secretario general (Íñigo Riestra) salga a defender un procedimiento fantasma al que ni siquiera se ha convocado este año. Por levantar la voz se nos sancionó ilegalmente con la retención del mal llamado subsidio (20 millones de pesos anuales mientras no haya ascenso ni descenso).

“No es un favor: es una contraprestación por habernos despojado del derecho a ascender y los fondos provienen de multas impuestas a clubes de Liga MX con menor puntaje. Esto es algo que va más allá de nosotros como clubes de la Liga Expansión MX, esta es una lucha por México y por el futbol. Sin respeto al mérito deportivo, no hay juego. Sin reglas, no hay deporte. Y sin condiciones justas el futbol no es para todos”, sentenciaron.