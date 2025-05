Emilio Azcárraga: “En el América abrazamos el fracaso” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El propietario del club América, Emilio Azcárraga, declaró que si bien la derrota ante el Toluca que les impidió conseguir su cuarto título consecutivo fue dolorosa, abrazan el fracaso y ya analizan lo que viene para el futuro.

“Nosotros, si no ganamos, fracasamos. Y abrazamos el fracaso”, dijo el empresario durante su participación en el Endeavor Cracks Summit donde estuvo al lado del exjugador americanista Miguel Layún.

Asimismo, Azcárraga Jean celebró la actitud de sus jugadores, quienes sufrieron por no obtener el tetracampeonato, pero también están dispuestos a aprender del fracaso.

“Me asombra mucho el sacrificio de los jugadores y de la frustración del domingo pasado, que era como haber perdido la primera disputada cuando estabas perdiendo la cuarta. El hambre que tenían de la cuarta como si hubiera sido la 14. Desafortunadamente el domingo no se dio. Hay que hacer un análisis al siguiente juego y dar la oportunidad a todo el mundo”.

“Abrazamos el fracaso”??



Emilio Azcárraga habla tras la final perdida del América, dejando un contundente mensaje a su afición

También hizo un llamado a no olvidar los momentos difíciles como aquella temporada en la que el América sólo cosechó 11 puntos y no se rindió, y reconoció la entrega de los integrantes del plantel pese a que son muy jóvenes.

“Creo que hay que acordarnos cuando te ha ido mal, porque a todos nos ha ido muy mal. Siempre hay que regresar a pensar cuando te fue mal, porque siempre puedes volver ahí si pierdes la humildad, la dedicación, la capacidad de asombro.

“La mayoría de los jugadores y jugadoras que hoy tenemos en América son chavos de 22, 23 (años). No son gente con cuarenta años de experiencia, aun así esa parte de entrega no me ha dejado de asombrar”.