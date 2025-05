Isaac del Toro gana su primera etapa en el Giro de Italia y mantiene el liderato

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue acumulando logros en el Giro de Italia 2025 y este miércoles conquistó la etapa 17 de la competición, tras cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 48 segundos para conservar la Maglia Rosa, que lo acredita como el líder absoluto del certamen.

En un recorrido de 155 kilómetros entre San Michele all’Adige y Bormio, reservado para los especialistas en montaña, Del Toro se consagró para llegar a nueve días con la Maglia Rosa y convertirse en el primer pedalista en acumular tantas etapas en el liderato desde que lo hiciera el italiano Fausto Coppi en 1940.

Asimismo, con este triunfo, el bajacaliforniano emuló lo conseguido por el tlaxcalteca Julio Alberto Pérez Cuapio, quien entre 2001 y 2002 ganó tres recorridos del Giro de Italia, para ser el segundo mexicano en cumplir este logro y el más joven en lo que va del siglo.

Después de 17 etapas y cinco podios en la Corsa Rosa, el ciclista del UAE Team Emirates XGR, llegó a un acumulado de 65:30:34 horas, seguido del ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education Easypost, a 41 segundos, así como del británico Simon Yates, del equipo Visma-Lease a Bike, a 51.

“Quería imaginarme esto, esta victoria en Giro ha sido increíble y hoy me di cuenta de que no me rendiría, que estaría un paso por delante y que lo intentaría”, aseguró Del Toro Romero, tras ganar un duelo latinoamericano por llegar en primer lugar ante el experimentado Carapaz. “No tenía nada que perder, y hoy no fue más fácil que ayer, pero tuve una gran mentalidad”, agregó.

El Giro de Italia continuará el jueves cuando se desarrolle la etapa 18, un tramo de 144 kilómetros comprendido entre las localidades de Morbegno y Cesano Maderno, como parte de un recorrido más favorable para los velocistas, después de haber cruzado la montaña.