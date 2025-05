Malagón y el América desmienten rumores de violencia intrafamiliar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portero Luis Ángel Malagón, la directiva del América y Grupo Ollamani, propietario del club, desmintieron los rumores que se dieron a conocer acerca de que el jugador tuvo un problema “legal/familiar” y que supuestamente fue denunciado por su pareja en la fiscalía de la Ciudad de México por haberla golpeado.

“Simplemente este video es para agradecer y que sepan que estamos muy bien, mejor que nunca, esperando la llegada de nuestra niña y nada, tristes por la difamación que se ha hecho sobre mi persona, pero al final del día son cosas que uno no decide”, dijo Malagón.





Y es que la mañana de este miércoles en un podcast Raza Deportiva ESPN los conductores Rafael Ramos y Elizabeth Patiño dijeron que Malagón está metido en un problema porque hizo algo “que se sigue de oficio” y aunque no tienen pruebas saben que la información ya es del conocimiento del entrenador de la selección, Javier Aguirre, a quien “le cayó como balde de agua fría”, ya que podría dejar al jugador fuera del representativo nacional.

“Es una información que no esperaba enterarme ayer, por eso no puedo dar más detalles y no quiero decir algo que no sea real, pero es una situación delicada que a mí me sorprende que con el tiempo que ha pasado no se haya filtrado absolutamente nada”, dijo Patiño.

No tengo pruebas, no puedo decir nada más. Hay amenaza de por medio?

Eso no lo sé. ??



Ustedes juzguen las palabras de una desconocida, que solo busca (fama) desestabilizar al mejor portero de ????.



Es ridículo lo que dice sin pruebas.

??????????pic.twitter.com/YqetucLR1n — Fer Valdés “El 10” ???????? (@fervaldess) May 28, 2025

Más tarde, desde su cuenta de la red social X, el reportero de la fuente policiaca, Antonio Nieto, aseguró que Malagón había sido denunciado por violencia intrafamiliar y que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación.

Todo esto ocurrió a unas horas de que el América viaje a Los Ángeles donde este sábado se medirá al LAFC por el pase al Mundial de Clubes.

Grupo Ollamani publicó en sus redes sociales que todo es mentira y que se trata de fake news.

Más tarde, el club América despachó un comunicado en el que calificó como “una bajeza” y como “un acto de trapacería” las versiones de que Malagón agredió físicamente a su pareja y dejó entrever que la persona que filtró la información falsa pertenece al Grupo Pachuca por la molestia que les generó que el León quedara fuera del Mundial de Clubes y que las Águilas pelearán en la cancha por ocupar su lugar.

“Fue de una bajeza por parte de algunos pseudo-periodistas el inventar temas en la relación de nuestro portero Luis Ángel Malagón con su pareja. El objetivo de esta falsa información fue distraer al equipo previo al juego del sábado en el que intentará clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA.

“Es ahora evidente que hay una persona que sigue muy dolida por la oportunidad que hoy tienen el América y el LAFC para participar en el Mundial de Clubes. Hacer trampas y ahora trapacerías no es lo que ahora el futbol nacional y mundial merece. Toda nuestra solidaridad con Luis Ángel Malagón, su pareja y sus seres queridos”.