Acusan de “aviador” en Álvaro Obregón a Juan Carlos Gabriel de Anda, excomentarista de Fox Sports

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excomentarista de la cadena Fox Sports, Juan Carlos Gabriel de Anda, hermano del futbolista en retiro Francisco Gabriel de Anda, quien trabaja para ESPN, fue denunciado como “aviador” en la alcaldía Álvaro Obregón donde ocupa el cargo de coordinador de fomento deportivo.

Isaac Mora Flores, coordinador directivo de los Juegos Nacionales Populares, dio a conocer en redes sociales que Gabriel de Anda no asiste a trabajar pese a que está contratado en un puesto de estructura por el cual percibe 40 mil 800 pesos mensuales.

De acuerdo con la información recopilada, en diferentes ocasiones varios vecinos han solicitado audiencia con él y no los ha atendido, dado que vive en la ciudad de Cuernavaca y en realidad su trabajo lo hace otra funcionaria de la alcaldía que encabeza el morenista Javier López Casarín.

“Lo lamentable es el daño que se le hace al deporte de nuestra alcaldía, su puesto es estratégico pues es el responsable del desarrollo deportivo de Álvaro Obregón. De esa coordinación depende, de acuerdo a la estructura misma de la alcaldía, la activación física y el deporte social, así que obviamente el impacto en la comunidad deportiva de la demarcación es muy fuerte”, denunció un usuario.

Juan Carlos Gabriel de Anda fue comentarista en Fox Sports y en 2015 se presentó en estado de ebriedad al programa La Última Palabra, situación que derivó en que fuera despedido de la televisora. No obstante este hecho no hizo mella en él toda vez que considera que para no haber jugador futbol profesional le ha ido mejor en los medios que a muchos que sí tuvieron carreras exitosas.

“Sí llegué pedo a Fox Sports y me costó la chamba, pero no me arrepiento. Déjame decirte algo, no existe un solo güey en toda la televisión deportiva que antes haya sido futbolista que, que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco de años haya estado en todos los programas de Fox Sports porque yo narré, analicé y eché desmadre”, declaró en una entrevista que le hizo Jorge “El Burro Van Rankin” en su podcast.