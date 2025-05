Inter de Milán vs. PSG: ¿Cuándo y a qué hora ver la final de la Champions League?

Inter de Milán vs. PSG: ¿Cuándo y a qué hora ver la final UEFA Champions League 2025?. Foto: X: @ChampionsLeague

MÚNICH (AP).- El futbol de clubes europeo alcanza su momento cumbre en la final de la UEFA Champions League en Múnich el sábado.

El gran partido enfrentará al campeón francés Paris Saint-Germain contra el subcampeón italiano Inter de Milán, con el primero buscando su primer título de la Copa de Europa, mientras que el Inter irá por su cuarto.

El éxito del PSG lo convertiría en el primer campeón francés de Europa desde su acérrimo rival, el Marsella, en 1993, y finalmente recompensaría años de enorme inversión de sus patrocinadores qataríes, que compraron una participación mayoritaria en el club en 2011.

El Inter se enfrenta a la perspectiva de una temporada sin trofeos después de ver al Napoli arrebatarle el título de la Serie A. Pero el Inter ha demostrado que es una amenaza en el escenario europeo después de victorias épicas sobre el Barcelona en las semifinales y el Bayern Munich en los cuartos de final.

Jugadores a tener en cuenta en la final

Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé se han marchado del PSG, pero eso no significa que no haya jugadores a tener en cuenta. El extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia ha brillado con el equipo desde que llegó procedente del Nápoles en enero. Bradley Barcola, Désiré Doué y Ousmane Dembelé están aportando los goles que Mbappé ya no marca, y el equipo cuenta con uno de los mejores porteros del mundo, Gianluigi Donnarumma, exjugador del AC Milan.

El Inter cuenta con la estrella argentina Lautaro Martínez para liderar al equipo con su capitanía y sus goles.

Datos clave

El PSG solo pudo convertirse en el segundo campeón francés. Lo más cerca que estuvo fue la final de 2020, perdida contra el Bayern tras un torneo reestructurado durante la pandemia.

El último triunfo del Inter en 2010 puso fin a una larga espera desde las victorias de 1964 y 1965. Sin embargo, perdió en su última final, contra el Manchester City en 2023. Esta será su séptima final en total. Ha ganado tres y perdido tres hasta ahora.

Esta será la quinta final de la Copa de Europa en Múnich. Las cuatro anteriores dieron lugar a un campeón debutante: el Nottingham Forest en 1979, el Marsella en 1993, el Borussia Dortmund en 1997 y el Chelsea en 2012.

¿En qué estadio se jugará la final?

El partido se disputará en el Allianz Arena, estadio del Bayern de Múnich, con capacidad para 75 mil espectadores. Aunque la UEFA lo denomina Munich Football Arena durante sus competiciones. Las letras y el logotipo del patrocinador habituales se retiraron del exterior del estadio para la final.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

El partido comenzará este sábado 31 de mayo a las 13:00 horas, hora de la Ciudad de México