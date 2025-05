Alexander-Arnold confirma su salida de Liverpool tras 20 años

(AP).- Trent Alexander-Arnold se sentó, respiró hondo y pronunció las palabras que muchos en Liverpool sabían que llegarían.

“Después de 20 años en Liverpool, me iré al final de la temporada”, dijo ante una cámara.

Alexander-Arnold no mencionó su próximo destino al confirmar su inminente salida del flamante campeón de la Premier League en sus cuentas de redes sociales, pero se espera ampliamente que el lateral derecho de la selección de Inglaterra aterrice en el Real Madrid en una transferencia gratuita.

Formado en la cantera de Liverpool, se unió al club a la edad de seis años y ganó todos los laureles de prestigio con el club.

“Fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida”, dijo.

Lo anunció apenas una semana después de asegurar un segundo título de la Premier con los Reds, llevándolos a 20 campeonatos de la máxima categoría inglesa, empatando el récord con el Manchester United.

“Este club ha sido toda mi vida, todo mi mundo, durante 20 años”, escribió Alexander-Arnold, de 26 años. “Desde la academia hasta ahora, el apoyo y el amor que he sentido de todos dentro y fuera del club permanecerán conmigo para siempre. Estaré eternamente en deuda con todos ustedes.

“Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, sacarme de mi zona de confort y exigirme tanto profesional como personalmente. He dado todo de mí cada día que he estado en este club, y espero que sientan que les he devuelto algo durante mi tiempo aquí”, agregó.

Los aficionados podrían sentirse decepcionados

Mientras que Mohamed Salah y Virgil van Dijk firmaron recientemente nuevos contratos de dos años con Liverpool, había una incertidumbre persistente sobre el futuro de Alexander-Arnold, quien también estaba sin contrato al final de esta temporada.

Algunos aficionados estarán descontentos de que haya dejado que su contrato expire y no haya permitido que Liverpool obtenga dinero por uno de sus activos estrella.

“Entiendo completamente que la noticia decepcionará a mucha gente, enfadará a la gente, los hará sentir molestos”, dijo Alexander-Arnold al sitio web oficial de Liverpool. “Obviamente, eso también influyó en la decisión; es algo que no quieres hacer, no quieres tener nunca estos momentos en los que sientes que estás decepcionando a mucha gente, que estás decepcionando a mucha gente.

“Pero he tenido que tomar una decisión por mí, es así de simple”, aseveró. “Es una decisión difícil, es una que ha estado en mi mente durante mucho tiempo, pero poder ahora sacarlo de mi pecho se sentirá como si me hubieran quitado un peso de encima”.

Alexander-Arnold dijo que no ha hablado públicamente sobre su futuro en los últimos meses porque quería “mantener mi enfoque total en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el número 20".

Otra posible ganga para Madrid

Si se va a Madrid, sería como agente libre y seguiría los pasos de jugadores como Steve McManaman, Michael Owen y Xabi Alonso que han pasado de Anfield al Santiago Bernabéu.

Alexander-Arnold se uniría a Jude Bellingham, su compañero de selección, en el Madrid, así como a Kylian Mbappé, quien desembarcó en la capital de España en junio de 2024 tras salir gratis del Paris Saint-Germain.

Liverpool dijo que Alexander-Arnold “se marchará con nuestra gratitud y aprecio por su contribución durante un período sostenido de éxito”.

El técnico de Liverpool Arne Slot tiene a Conor Bradley como un reemplazo para Alexander-Arnold, pero probablemente buscará en el mercado de transferencias otra variante.

Mundial de Clubes

Liverpool dijo que Alexander-Arnold se marchará “una vez que su contrato finalice el 30 de junio de 2025", aunque existe la posibilidad de que se vaya antes si se traslada a Madrid.

En octubre, la FIFA anunció reglas de transferencia interinas que permiten a los jugadores cuyos contratos expiran el 30 de junio firmar anticipadamente como agentes libres para uno de los 32 equipos, como Madrid, que se clasificaron para el renovado Mundial de Clubes.

Si el Madrid y Liverpool llegan a un acuerdo, Alexander-Arnold podría representar al equipo español durante dos semanas a partir de mediados de junio de manera excepcional, antes de que expire formalmente su contrato, en un torneo que técnicamente aún forma parte de la temporada actual.