Sentencian a 20 días de prisión en Dinamarca al futbolista mexicano Rodrigo Huescas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista mexicano Rodrigo Huescas fue sentenciado a 20 días de prisión y al pago de una multa de 7 mil coronas (casi 21 mil pesos) por haber infringido el reglamento de tránsito de Dinamarca.

En días pasados el jugador del club Copenhague fue detenido por haber circulado a 111 kilómetros por hora en una zona urbana limitada a 50 kilómetros, lo cual se considera una falta grave. Además, el mexicano no traía la licencia de aquel país, razones por las cuales se revocó su derecho a conducir y le fue confiscado el vehículo BMW que manejaba.

Cabe aclarar que por dichas faltas Huescas no será deportado como había trascendido en medios y en lugar de cumplir su sanción de 20 días en prisión esto podría conmutarse por arresto domiciliario.

“Respecto a los 20 días de prisión, ahora hay que llegar a un acuerdo con el Servicio Correccional danés que determinará cómo se cumplirán los 20 días. Por lo tanto, Rodrigo Huescas ahora está a la espera de esa decisión. Este horizonte temporal aún es desconocido. Hemos gestionado el asunto internamente y no le impondremos a Rodrigo ninguna otra sanción más allá de la que acaba de recibir. Un caso como este naturalmente da qué pensar, por lo que hemos optado por añadir nuevos procedimientos y endurecer los requisitos de incorporación”, dio a conocer el Copenhague en un comunicado.

El director deportivo del equipo, Sune Smith-Nielsen, manifestó su molestia con el jugador mexicano.

“Rodrigo ha sido consciente desde el principio de que había cometido una gran estupidez. Ha violado la ley danesa y podría haber puesto en peligro a otras personas. Es completamente inaceptable. Se ha disculpado en numerosas ocasiones con nosotros, su familia y sus compañeros. Ahora, la justicia danesa ha castigado a Rodrigo y aceptamos la sentencia”.

Por su parte, Rodrigo Huescas se dijo arrepentido y se disculpó por su conducta.

“No puedo decir nada sobre el castigo y lo acepto plenamente. Quiero agradecer a mis compañeros, entrenadores y a todos los que me han apoyado y felicitado. Ahora miro hacia adelante y haré todo lo que esté en mis manos para ayudar al equipo a lograr sus objetivos.

“Lamento mucho lo sucedido. Sé que hice algo potencialmente peligroso y muy malo. Me disculpo de nuevo y lamento profundamente todas las consecuencias negativas que esto ha traído. Puedo ver lo que esto le ha hecho a mi familia y la incertidumbre que ha creado la situación. Me duele saber que he puesto en riesgo a mis seres queridos por esto”, declaró el exjugador del Cruz Azul

Rodrigo Huescas tiene 21 años y en julio de 2024 fue fichado por el club Copenhague.