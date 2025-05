Faitelson acusa a José Ramón Fernández de abusar de él por más de 30 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comentarista deportivo de TUDN, David Faitelson, volvió a arremeter en contra de su mentor, José Ramón Fernández, a quien este miércoles acusó de cocainómano.

Este jueves, en sus redes sociales, el excomentarista de Tv Azteca y de ESPN se pronunció otra vez en respuesta a las múltiples críticas que ha recibido por haber hecho pública la adicción de Fernández, a quien ahora señaló de haber sido abusivo con él durante los años que trabajaron juntos en ambas cadenas televisivas.

“Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del ‘maestro’, del ‘jefe’, del aparente ‘líder’, del ‘mejor periodista’ que ha existido. Ya basta!! Ni una vez más… No lo permitiré… Me atacan, ataco. Punto”, publicó Faitelson.

Desde que en la noche del miércoles Faitleson publicó en tres puntos su posición respecto de que Fernández lo llamó “sicario” y “metralleta de Televisa”, el comentarista recibió una andanada de críticas en las que recibió cuestionamientos como “qué bajo caíste”, “qué pena das”, “judas”, “malagradecido”, “arregla las cosas en privado”, “sicario, te quedó perfecto”, “la inteligencia también se demuestra con el silencio”, entre otros.

Aunque también hubo quien lo defendió, Faitelson fue muy cuestionado por ventilar la supuesta adicción de José Ramón Fernández, quien no ha dicho nada más después del comentario que hizo en la pantalla de ESPN, donde acusó a Faitelson de atacar al Grupo Pachuca porque Jesús Martínez le pagó un viaje a España para votar como integrante del Salón de la Fama y “ahora lo ataca porque el jefe es otro y me paga, me dice que te mate. Hay gente que contrata periodistas para hacerlos metralleta (…) es un sicario profesional, dizque del periodismo”, remató Fernández.

Los conflictos entre David Faitelson y José Ramón Fernández datan de años atrás, pero se recrudecieron cuando ambos trabajaban en ESPN, donde, al aire, Fernández lo llamó pendejo, en otra ocasión lo calló y en otras tantas se burló de su apariencia.

Asimismo, en una entrevista que concedió a Jorge “El Burro” Van Rankin, Faitelson denunció parte de los maltratos que sufrió por parte de quien se consideraba su amigo.

“José Ramón sigue creyendo que puede aplastarme como antes y pendejearme como antes, pero ya no. Yo aún recuerdo cuando era joven y doblaba las manitas mientras él me decía: ‘Estúpido, imbécil, iletrado’. Yo entonces tragaba mierda, pero todo va evolucionando”, señaló en junio de 2022.