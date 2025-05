Al estilo Ana Guevara, la Conade deja sin recursos a seleccionados de pentatlón moderno

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por primera vez en casi 20 años, la selección nacional de pentatlón moderno no participará en el serial de la Copa del Mundo 2025 debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no proporcionó los recursos federales para que viajaran a Egipto en febrero, a Hungría en abril y a Bulgaria, donde deberían estar compitiendo en esta semana.

De esta manera, los cuatro hombres y cuatro mujeres que se ubican en los primeros lugares del ranking nacional no podrán tener el fogueo que necesitan para competir en el Mundial que tendrá lugar en agosto próximo y que en este deporte es fundamental, toda vez que desapareció la prueba de ecuestre y cambió la forma de calificar en la esgrima.

De acuerdo con los pentatletas, se sienten “frustrados y enojados” porque han estado entrenando para probarse internacionalmente y en dos ocasiones la Conade canceló el viaje con el pretexto de que no hay recursos federales disponibles. Les pidieron que ellos asumieran el costo y después se les reembolsaría el dinero.

Catherine Oliver, sin serial de Copas del Mundo. Foto: @catherine.mayran.

El 12 de marzo pasado, la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM) hizo una solicitud de dinero para una gira que contemplaba que los seleccionados viajaran de México a Hungría, harían un campamento ahí y también competirían; luego partirían a Bulgaria para la última copa del año y volverían a México.

No obstante, una semana antes de la fecha de salida la Conade les informó que no estaría el dinero a tiempo, por lo que cada pentatleta y sus entrenadores deberían cubrir sus gastos de alrededor de 400 mil pesos por persona que después les reembolsarían.

Como nadie tuvo esa cantidad disponible prefirieron no hacer el viaje, además, aunque algunos hubieran podido cubrirla, no tenían la certeza de que de verdad ese dinero se les devolvería.

Después se programó el viaje para competir en la Copa de Bulgaria que como tendría lugar del 6 al 11 de mayo, estaban obligados a viajar el domingo 4. Aunque el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Luis Rivera, aseguró a Juan Manzo, presidente de la FMPM, que el dinero ya estaría listo el viernes 2 de mayo nuevamente avisó que el viaje sería por reembolso y que cada deportista y entrenador cubriera los 70 mil pesos correspondientes.

“La verdadera razón por la cual no salió el dinero nadie nos la dirá. No sabemos si es porque es una administración novata y no saben hacer los trámites o es porque se les fue el tiempo otra vez. También había la intención de que a un entrenador o a un deportista le dieran todo el dinero si la federación no puede recibir recursos porque así se hizo durante todo el sexenio pasado y ya sabemos que luego eso de los reembolsos es mentira y no regresan nada”, dijo a Proceso una de las fuentes consultadas.

Ahora los seleccionados nacionales tienen la esperanza de que la Conade sí cubra el viaje al Mundial de Relevos que se realizará del 8 al 13 de julio en Alejandría y también su participación en el Abierto de Polonia, del 1 al 3 de agosto, para que lleguen con un poco de fogueo al Mundial que tendrá lugar en Lituania del 26 al 30 de agosto.

Cabe aclarar que para la fecha de la Copa Mundial, programada del 24 de febrero al 1 de marzo, la Conade acordó con la FMPM que no habría participación mexicana porque como hubo cambio de gobierno no estaban listos para tramitar el dinero con los 45 días de anticipación que se requiere.

Asimismo, por instrucciones de Rommel Pacheco, la Conade sólo cubrirá los gastos de los cuatro hombres y cuatro mujeres mejor rankeados y los lugares del cinco al ocho podrán participar en las competencias internacionales con sus propios recursos, ya sea mediante un patrocinador o con dinero del estado al cual representa el pentatleta.

De esta manera, algunos de los pentatletas ubicados en los lugares del cinco al ocho del ranking nacional consiguieron que el Comité Olímpico Mexicano les pagara los boletos de avión, pero la Federación de Pentatlón decidió no inscribirlos porque consideró que es injusto que los deportistas mejor rankeados no compitan y los otros sí.

Juan Manzo, pentatletas mexicanos sin fogueo. Foto: Comité Olímpico Mexicano.

“Se supone que sí somos un deporte prioritario y en la Conade dijeron que sí darían presupuesto, pero al final de cuentas como estos eventos no son clasificatorios ni dan puntos para el ranking internacional no le están dando importancia. Para nosotros sí la tiene porque necesitamos probarnos en la nueva prueba de obstáculos y en la nueva forma cómo se suman puntos en esgrima, además de que si no participamos en un evento internacional vamos a perder nuestras becas porque eso dicen las reglas”.

Los pentatletas que ocupan los primeros lugares en el ranking nacional que se vieron afectados son: Manuel Padilla (Estado de México), Duilio Carillo (Estado de México), Marco López (Estado de México), Esaú Florido (Jalisco), Catherine Oliver (Estado de México), Daira Tavira (Ciudad de México), Karol González (Jalisco) y Tauset López (Estado de México).