Oro y plata para arqueros mexicanos en Copa del Mundo de Shanghai (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana de tiro con arco destacó en su primera jornada de finales en el marco de la segunda fecha del serial de Copas del Mundo de la especialidad que se desarrolla en Shanghai, China, luego de sumar una medalla de oro y otra de plata en la modalidad de compuesto, disciplina que recién se integró al calendario de los Juegos Olímpicos para la justa de Los Ángeles 2028.

En la rama femenil, Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo subieron a lo más alto del podio, tras vencer en el duelo por la presea dorada a su similar de la India, integrado por Madhura Dhamangaonkar, Chikitha Taniparthi y Jyothi Surekha Vennam, con marcador de 234-222, para ratificar el oro obtenido en la primera fecha del serial celebrada del 8 al 13 de abril en Auburndale, Estados Unidos, en donde, además, Becerra y Bernal hicieron el 1-3 en la competencia individual.

MEXICO WINS! ????

Second gold of the season for the compound women – now in Shanghai. ????#ArcheryWorldCup #archery pic.twitter.com/TmPtH8YJ7G