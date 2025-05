Se viraliza video que recopila los insultos de José Ramón Fernández a David Faitelson (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales viralizaron un video en el que se recopilan varios insultos lanzados por el periodista deportivo José Ramón Fernández contra su colega David Faitelson, luego de que el segundo denunciara “más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico”.

El jueves, en medio de la polémica por el enfrentamiento entre ambos periodistas, David Faitelson justificó el haber llamado “cocainómano” a Joserra por el constante maltrato que dijo haber padecido.

“Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del 'maestro', del 'jefe', del aparente 'líder', del 'mejor periodista' que ha existido.”

El video publicado en redes sociales reúne algunos de los insultos a los que parece referirse Faitelson:

El primer video muestra a José Ramón Fernández y otras personas en un aparente festejo, frente a un pastel. “¿A quién se lo damos a que lo corte? Al más jovencito, David Faitelson, a ver, que además tiene cara de pastel”, dice.

En un segundo video, Joserra señala: “Increíble, es el que más come, pero también es el más joven. Es un hombre dotado, dotado físicamente con papitas y Coca-Colas y refrescos y todo”.

En el tercer video, ambos sostienen una discusión por la insistencia de Joserra de hablar de la religión de Faitelson:

– Bueno, te vas a la Basílica, aunque un ateo como tú no puede ir a la Basílica, pero bueno.

– No, yo no soy ateo, José Ramón. Pero aquí no vamos a discutir mi fe ni la tuya. Tampoco venimos a decir tonterías.

– Eres Hezbolláh, ah, no, tampoco. De Hamás.

– No, no, deja de decir tonterías, José Ramón, vamos a dedicarnos a hablar de deportes.

– No, eres hebreo, hebreo. Por cierto, Faitelson, tu ciudad natal fue lastimada por los bombardeos.

En el siguiente clip, José Ramón Fernández califica de retrasado mental a Faitelson. “Ya por Dios, ya sabemos del retraso mental, ya, pero ya olvídalo, olvídalo, punto”.

Y, finalmente, se muestra a un Joserra gritándole al periodista: “Faitelson, cállate la boca de una vez por todas. Ya cállate. Basta. El jefe y el amo soy aquí yo, y todo lo demás”.