Javier Aguirre evita dar mensaje de apoyo a migrantes mexicanos tras protestas en LA (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante una conferencia de prensa previa al partido amistoso de la Selección Mexicana contra Turquía en el estadio Kenan Memorial, Carolina del Norte, Javier Aguirre fue cuestionado sobre las protestas de migrantes en Los Ángeles.

“Javier, perdón que no te pregunte algo sobre futbol, sino del tema social, de algo que están viviendo muchos de los paisanos, de los mexicanos aquí en Estados Unidos, sobre todo porque sigue el partido en Los Ángeles. Si tienes un mensaje sobre lo que está pasando”, comentó Gibrán Araije, reportero de TUDN al director técnico nacional.

“En este momento no puedo expresarme porque estamos en un tema deportivo, tenemos un partido contra Turquía y no tengo elementos, me hace falta información. Lo que veo en televisión, como lo ves tú, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”, respondió Javier Aguirre.

Hace bien Javier Aguirre en no hablar sobre el conflicto social en Los Ángeles. ¿Qué necesidad tiene de meterse en aguas que no conoce? Su trabajo es 100% deportivo.



El sábado 7 de junio, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, informó que poco menos de 50 ciudadanos mexicanos fueron detenidos en los operativos antimigrantes realizados por las autoridades federales en esa ciudad, considerada santuaria por su política de tolerancia hacia la condición migratoria de sus habitantes.

Los operativos antimigrantes en centros de trabajo de California fueron ampliamente difundidos por el gobierno de Donald Trump como muestra de su política de mano dura contra la población indocumentada; en respuesta brotaron manifestaciones de repudio de la comunidad latina, mismas que terminaron en enfrentamientos impresionantes.

Ante las protestas, Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional de California a pesar de las objeciones del gobernador en Los Ángeles, Gavin Newsom, quien se opuso a la medida.