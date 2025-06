Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, pide mayor atención al sufrimiento de Gaza

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, instó a la gente a no ignorar el sufrimiento en Gaza en medio de la campaña militar de Israel y el prolongado bloqueo del territorio.

"Es muy doloroso lo que vemos en Gaza. Me duele todo el cuerpo", declaró el seleccionador español en un discurso en la Universidad de Manchester, donde recibió un doctorado honoris causa el lunes.

"No se trata de ideología. No se trata de si tengo razón o no. Vamos. Se trata simplemente del amor a la vida, del cuidado del prójimo", dijo Guardiola.

Guardiola fue honrado por su éxito deportivo con el City y por su "trabajo inspirador fuera del fútbol, ??incluso a través de su fundación familiar, la Fundación Guardiola Sala", dijo la universidad en su sitio web .

No se hizo mención del discurso de Guardiola sobre la situación en Gaza, donde más de 54 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto durante los 20 meses de guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

“Quizás pensamos que vemos a niños y niñas de cuatro años morir por una bomba o morir en el hospital porque ya no es un hospital, no es asunto nuestro”, dijo Guardiola. “Pero tengan cuidado. El próximo será nuestro. Los próximos niños de cuatro o cinco años serán nuestros. Lo siento, pero veo a mis hijos, María, Marius y Valentina, cada mañana desde que comenzó la pesadilla para los bebés en Gaza, y tengo mucho... miedo”.

La guerra actual se desató con los ataques liderados por Hamás contra el sur de Israel, que mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre de 2023, cuando se tomaron 251 rehenes. Hamás aún mantiene 55 rehenes, y se cree que más de la mitad están muertos.

Israel ha restringido y, en ocasiones, bloqueado toda la ayuda a Gaza, incluyendo alimentos, combustible y medicamentos. Los expertos afirman que esta política ha llevado a Gaza al borde de la hambruna . Israel afirma que Hamás desvía la ayuda para consolidar su poder.

“Quizás te preguntes qué podemos hacer”, dijo Guardiola. “Hay una historia que recuerdo a menudo. Un bosque está en llamas. Todos los animales se van, aterrorizados, indefensos, indefensos. Pero el pajarito vuela de un lado a otro, de un lado a otro hacia el mar, de un lado a otro, llevando gotas de agua en el mar y en su pico. La serpiente se ríe y pregunta: “¿Cómo, hermano? Nunca apagarás el fuego”. El pájaro responde: “Sí, lo sé”. “¿Entonces por qué lo haces una y otra vez?”, pregunta la serpiente. “Solo hago mi parte”, respondió el pájaro por última vez. Es decir, el pájaro sabe que no apaga el fuego, pero se niega a hacer nada”.

La guerra ha destruido vastas zonas de Gaza y ha desplazado a alrededor del 90% de la población del territorio, dejando a la gente allí casi completamente dependiente de la ayuda internacional.