Selección Mexicana de futbol cambia de hotel en Los Ángeles por preocupaciones de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La selección mexicana de futbol cambiará de hotel en Los Ángeles antes de su partido de la Copa Oro el sábado debido a preocupaciones de seguridad en medio de las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad, dijo el martes un portavoz del equipo.

México jugará su partido inaugural del torneo regional contra República Dominicana en el SoFi Stadium de Inglewood.

El equipo tenía un hotel reservado en el centro de Los Ángeles, pero la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) permitió el cambio a un hotel no determinado, dijo a The Associated Press el portavoz del equipo mexicano Fernando Schwartz. La Concacaf no ha hecho un anuncio oficial.

Las protestas comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles después de que las autoridades federales de inmigración arrestaran a más de 40 personas en toda la ciudad. El domingo, multitudes bloquearon una importante autopista e incendiaron vehículos autónomos, mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.

El lunes, el presidente Donald Trump ordenó el envío de otros 2 mil soldados de la Guardia Nacional junto con 700 marines a Los Ángeles.

El entrenador de México, Javier Aguirre, se mostró reacio a hablar sobre las protestas en una conferencia de prensa el lunes en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde el equipo tiene previsto jugar un partido amistoso contra Turquía el martes.

“No voy a hablar de Los Ángeles, te dije que no, estamos hablando de deportes”, dijo Aguirre. “No puedo expresarme ahora mismo. Tenemos un partido contra Turquía y no tengo información. Sé lo que vemos en la televisión. Estamos a miles de kilómetros y no puedo expresarme”.

Luego del partido contra República Dominicana, México volará a Arlington, Texas, para jugar contra Surinam y luego cerrar la primera ronda del torneo ante Costa Rica en Las Vegas.