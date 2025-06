Estos son los posters oficiales para el Mundial de la FIFA 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En conmemoración de la Copa Mundial 2026, la FIFA lanzó una serie de posters oficiales “que destacarán el espíritu único, cultural y artístico” de las 16 ciudades sede del torneo.

Ya comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que, por primera vez en la historia, se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

The world is ready. Are you? ????? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jP2mutlJIt