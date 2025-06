Luis “El Abuelo” Álvarez, las cicatrices invisibles de una medalla olímpica

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Lo mejor y lo peor que le ha pasado al arquero Luis “El Abuelo” Álvarez en sus 34 años de vida lo sintió el 24 de julio de 2021. Ese día se subió al podio en los Juegos Olímpicos de Tokyo para recibir una medalla de bronce... pero también disparó una flecha de dos puntos que lo ha atormentado como un demonio implacable que no ha podido exorcizar.

“Fui muy criticado por esa medalla en Tokyo porque tuve un tiro bastante malo en la final. Es un tiro que hasta la fecha me sigue persiguiendo. En los Juegos Olímpicos de París no quise estar en las redes sociales. Aún así me llegaron muchos mensajes de ‘güey, tiraste un dos y vales madre’. Eso pasó hace cuatro años, ¿por qué están preocupados por mí si ni siquiera estaba compitiendo? Es algo que duele, lastima y que me pesa más por el perfeccionismo que me he exigido durante muchos años”, confiesa Álvarez.

La medalla que en la prueba de equipos mixtos ganaron aquel día Luis Antonio Álvarez Murillo y Alejandra Valencia fue la primera de la delegación mexicana en la justa olímpica que se retrasó un año por la pandemia de covid-19. Esa presea es la número 70 en la historia del deporte nacional en los Juegos Olímpicos. Fue la primera vez que México subió a un podio el día uno del programa de competencias.

El cachanilla y la sonorense se impusieron 6 a 2 a los turcos Yasemin Anagoz y Mete Gazoz, con un puntaje de 36-34, 27-36, 39-36 y 34-33. El primer set lo ganaron Valencia y Álvarez. En el segundo, Valencia sumó nueve puntos y “El Abuelo” disparó una flecha que aterrizó en la zona de dos. Los turcos aprovecharon para empatar de manera parcial. Si esa flecha hubiera dado en el centro de la diana, de todas maneras Anagoz y Gazoz hubieran ganado el set.

El mérito fue haberse sobrepuesto a ese dos que le puso los nervios de punta. Además de los 24 años que lleva como arquero (15 como seleccionado nacional), Luis Álvarez es un ingeniero mecánico que se ha empeñado en estudiar la física y la dinámica del tiro con arco. Tirar una flecha tan mala no es normal para él ni en los entrenamientos. Pocos saben que “El Abuelo” llegó a Tokyo arrastrando episodios de depresión, sobre todo de ansiedad, con los que durante años no supo cómo lidiar.

"El Abuelo" con su padre, Luis Antonio Álvarez Martínez. Crédito: Cortesía Luis Álvarez

“Si esa flecha hubiese sido un buen tiro, tampoco ganábamos el set. No importaba el valor de esa flecha, de todas maneras mentalmente sí me movió mucho. Me pude controlar y el resultado se dio, peor hubiera sido regresar a casa sin medalla y con ese tiro. Es algo que siempre va a estar en mi historia y lo único que puedo hacer es seguir adelante porque he sido el blanco de muchas críticas. Ya saben cómo son las redes sociales. Lo único que hago es entrenar, estoy concentrado en lo mío sin hacerle daño a nadie.

No creo que alguien normal se hubiera repuesto de ese tiro. Estaba frustrado. Después de los Juegos Olímpicos tuve ideas muy locas. Afortudamente pude dejar atrás esos pensamientos. Muchas veces hay que cerrar el corazoncito y seguir adelante. Es doloroso y difícil de hacer.

–¿Qué pensamientos tenía? –se la pregunta a Luis Antonio Álvarez.

–Pensamientos suicidas. Al principio me daba mucha pena hablar de eso. Solamente fueron pensamientos, no tuve gestos ni acciones. Es muy gacho. Yo soy medallista olímpico. Eso no me lo van a quitar jamás. Hay atletas que no lo son y quizá son hasta mejores que yo. No fui a los Juegos de París y eso dolió. Aquí viene la parte de la aceptación. La gente no te va a valorar si no te valoras primero tú”.

–¿Cree que ya se perdonó?

–Sí. El año pasado todavía no. Este año ya puedo decir con mucha convicción que voy por buen camino, a lo mejor despacito, pero en la dirección correcta. Ese fue el mejor día de mi vida, pero al mismo tiempo fue un trago muy amargo por ese tiro que tuve. Me costó mucho perdonarme ese error. Estoy muy agradecido con mi compañera con la que compartí podio ese día. El pasado duele, lastima, pero tenemos que aprender de él.

Héroes de la infancia

En su natal Mexicali, Baja California, Luis Álvarez era un chiquillo al que le gustaba ver la película de dibujos animados de Robin Hood. Así se enamoró del tiro con arco, viendo empuñar su arco al paladín que le roba a los ricos para darle a los pobres. Ese amor se acrecentó con el videojuego La Leyenda de Zelda que se centra en las aventuras del joven guerrero Link, cuyo objetivo es rescatar a la princesa Zelda y salvar el reino de Hyrule del malvado Ganondorf. Las hazañas de ese héroe con el arco y la flecha lo inspiraron.

No le costó ni tantito trabajo aprender este deporte. Difícil, aclara, es crear vínculos sanos con las personas. Eso sí es un desafío. Para empezar, cuando chamaco, le enervaba que le dijeran abuelo, apodo que sus compañeros arqueros le endilgaron por gruñón cuando tenía 12 años. “¿A qué niño le va a gustar que le digan abuelo?, cuestiona.

“Pareces abuelito”, le decían. Abuelo esto, abuelo aquello. Abuelo, abuelo, abuelo enojón. “Hey, ¿por qué me dicen abuelo si me llamo Luis Antonio?”, les reclamaba con el tono norteño de los cachanillas.

Yo era niño, no podía defenderme. ¿Cómo me iba a defender de la gente que me hacía bullying y me decía todo ese tipo de cosas? Adopté el apodo porque después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ya no pude deshacerme de él. Ese alter ego me ayudó a sobrellevar muchas cosas.

Alrededor de esas fechas la depresión y la ansiedad se apoderaron de Luis Álvarez. Tenía apenas 21 años. Su camino en el alto rendimiento lo llevó a la par de estos trastornos que intentó ocultar con sus entrenamientos y competencias. No sentía bien. No les prestó atención a sus emociones y pesnamientos porque su prioridad fue siempre trabajar muy duro.

“Muchas veces en competencias, en los selectivos, en las Copas del Mundo e incluso en los Juegos Olímpicos tuve episodios de ansiedad, así de no poder ni dormir. Muchos años de mi vida he tenido una ansiedad y una depresión muy grande y lo pasé por alto. No me importó, yo seguía entrenando. La manera de contrarrestarlo fue estar ocupado, no dejar que mi cerebro divagara. Todo eso me pasó factura, y le ha pasado a otros atletas de alto rendimiento como Michael Phelps o Simone Biles que tienen más medallas de oro que México en toda la historia”.

A Álvarez no le ayudó mucho el entorno adverso que enfrentó durante esos años. A diferencia de otros arqueros, no tenía un entrenador que sólo se ocupara de él, una figura con quien construyera un vínculo fuerte y una relación de confianza. Sentía que no pertenecía a ningún lado porque cuando no estaba en la Ciudad de México estaba en Hermosillo o en Monterrey, lejos de su casa, sin poder estudiar, a la deriva, sin donde echar raíces.

Álvarez en un entrenamiento. Foto: X / @abueloalvarez10

No niega que tuvo recursos económicos por parte de la Conade, incluso de la Secretaría de la Defensa, pero en el deporte no todo es dinero para mejorar y competir en condiciones óptimas. Le hubiera encantado tener a ese entrenador que se quedara incondicionalmente con él todo un ciclo olímpico.

“Tuve que aprender a valerme por mí mismo porque sabía que nadie me iba a venir a ayudar. Ni siquiera pedí al entrenador porque sabía que no me lo iban a dar. En año olímpico hay que ir a la Ciudad de México a concentrarse en el Cnar (el centro de alto rendimiento de la Conade) sí o sí y no estoy de acuerdo porque un deportista no puede estar encerrado todos los días en un mismo lugar aunque tengas todas las facilidades.

“Muchos años paré mi carrera académica por darle prioridad al tiro con arco. No es sano para mí estar sin hacer otra cosa más que tirando flechas. Lo intenté, di lo mejor de mí, pero tuve un desgaste mental al estar en un lugar así. La etapa que tuve mejores resultados fue cuando entrenaba y estudiaba. Mi carrera de ingeniería mecánica la enfoqué en el tiro con arco. Después de Tokyo comencé la maestría, pero tantos años de estar entrene y entrene y de no tener dónde hacer tierra me provocó una fatiga mental”.

En 2022, cuando estaba en el Cnar, Luis Álvarez fue diagnosticado con depresión y ansiedad. Tuvo que tomar medicamentos que le recetaron para ayudarlo a sentirse mejor. No fueron de esos que se les conoce como controlados, matiza, pero le tocó reconocer que tenía un problema que ya no podía soslayar.

“No he tenido muy buena experiencia con los psicólogos de la Conade. Una vez tuve un problema con una. No está bien que un psicólogo atienda a todos los atletas de un mismo deporte. Con la convivencia diaria un equipo nacional se empieza a comportar como una familia y hay roces. Que la misma persona vea los problemas de todos no está bien.

“Les he dicho a los psicólogos: ‘Si usted va a trabajar conmigo, lo único que le pido es que no trabaje con nadie más del equipo. Si no acepta eso, pues no trabajamos, ni modo’. Díganme paranóico, pero para evitar situaciones que me han pasado antes, prefiero hacerlo así”.

La caída

Los años 2023 y 2024 fueron devastadores para Luis Álvarez. Ni siquiera pudo calificar a la selección nacional y con la baja de rendimiento se fueron todos los apoyos económicos que tenía. Se quedó con las manos vacías. Fue un golpe de realidad. El medallista olímpico no iría a París a refrendar que tiene madera para subir otra vez a un podio.

No tuvo de otra más que mirarse al espejo y entender que había llegado el momento de enfrentar aquello que había ocultado.

“Después de muchos años de ser seleccionado nacional, incluso después de ser medallista olímpico, no calificar a París fue difícil. El año pasado fue un año bastante oscuro para mí. Este 2025 ya empiezo a ver un poquito la luz, empiezo a sentirme mejor como persona y como atleta. Otra situación muy importante en mi vida son las relaciones. No he podido concretar una relación por alguna razón. Es algo que me duele y me pregunto ¿cuándo voy a poder hacer mi vida?

“Esto no tiene nada que ver con el tiro con arco. Lo que el ser humano busca por naturaleza es encontrar una conexión, procrear. Eso me ha pesado porque me he enfocado en mi preparación académica y deportiva. ‘El Abuelo’ es el que tira flechas, el que va a Juegos Olímpicos, pero ¿qué hay de Luis Álvarez? Tengo esa dualidad muy grande entre Luis Álvarez y ‘El Abuelo’. No sé en qué momento me fraccioné en dos versiones de mí. Muchos años una versión estuvo peleada con la otra, ahora estoy tratando de juntarlas. Muchos atletas hacen su vida, compiten y están bien felices. Yo no sé cómo llegar a la felicidad”.

–¿Considera que ‘El Abuelo” es una coraza que se puso para tratar de demostrar que es fuerte?

Fue un escudo, una protección que me ayudó muchos años. No le puedo decir que me quiero deshacer del ‘Abuelo’. Una vez traté y no pude. Hay que unificar esas dos vertientes: Luis Álvarez, el ingeniero, el que piensa, el que es sensible, empático y tímido; y ‘El Abuelo’, el que compite, el que es líder, al que le vale madre todo, el que trae los resultados, porque independientemente de mi estado mental durante muchos años di resultados en Copas del Mundo, Juegos Panamericanos, en Centroamericanos dos veces, en Mundiales Universitarios.

“Es la evidencia de que puedo ganar en otros Juegos Olímpicos. Es cuestión de agarrar lo mejor de los dos mundos y desechar lo peor. Unir a esas dos a esas personas y disfrutar el tiro con arco”.

Una vez concluidos los Juegos Olímpicos de París donde el equipo femenil con Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez obtuvo medalla de bronce, Luis Álvarez comenzó a entrenar de cero. Con la ayuda de ligas practicó la técnica y se puso a estudiar un poco sobre cómo funciona el cuerpo humano hasta que volvió a agarrar el arco y disparó flechas.

Como no tiene ayuda por parte de su estado ni tampoco de la Conade es su papá quien lo acompaña y lo ayuda en los entrenamientos, entre los dos diseñan el plan de trabajo. Pone su experiencia y conocimientos a prueba con la intención de volver a ganar un lugar en la selección y calificar a los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"El Ábuelo" Álvarez el 24 de julio de 2021. Foto: Instagram @alvarez1_oly

“Me está tocando una etapa bastante retadora en la que tengo que levantarme y simplemente hacer las cosas, dejar cualquier tipo de victimización atrás y enfocarme en lo que quiero hacer. Algo que me da cosa es que me hablan para dar pláticas motivacionales a los niños y muchachos deportistas y me digo: ‘Quisiera que a mí me dieran esas pláticas’.

Como medallista olímpico lo menos que puedo hacer es mostrar una buena actitud y darles un consejo a quienes están empezando, motivarlos a que sean mejores deportistas, mejores personas porque, pese a todo lo que se ha dicho de mí, sigo siendo una buena persona, un buen hombre y sigo esforzándome por ser un mejor deportista. Que la situación mental es difícil, a veces, sí; es difícil, pero no estoy corriendo de nada.

–¿Qué le dirías a esas personas que creen que tienen el derecho de maltratar a otras sin medir el daño y las consecuencias de sus palabras o burlas?

–Tenemos algo que se llama libre expresión, así que las personas pueden decir lo que quieran. No tengo la autoridad ni el poder para privarlos de eso. Las personas dan lo que son. También hubo muchos que me apoyaron, que me mandaron un mensaje para decirme no pasa nada, ¡qué chido que ganaron!

“Si hoy desisto, dejo de luchar y digo: ‘Yo ya cumplí con México, ya soy medallista olímpico, ya tengo mi beca vitalicia y ahí se ven’, sí estaría ofendiendo a ese niño que no se podía defender. Estoy en camino de recuperar la humanidad que perdí por mi autoexigencia, por mi rigidez.

“Muchos años estuve conectado con sentimientos de odio, de envidia, de resentimiento, de venganza. No debí cargarlos conmigo. Por ahí dicen que el ácido le hace más daño al lugar donde lo estás guardando que a quien se lo echas. Por mucho tiempo cargué mucho veneno en mí”.