Botafogo corta la marcha triunfal del PSG, monarca de la Champions, en el Mundial de Clubes

PASADENA, California, EU (AP) — Botafogo descarriló la marcha triunfal del París Saint-Germain, flamante monarca de la Liga de Campeones, al imponerse el jueves 1-0 para apoderarse de la cima de su grupo en el Mundial de Clubes.

Igor Jesus anotó al final del primer tiempo, y los campeones de la Copa Libertadores de América supieron preservar la ventaja durante un tenso segundo tiempo para llegar a seis puntos en el Grupo B.

