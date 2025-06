Multan con 50 mil dólares a Carson Hocevar, piloto de NASCAR, por comentarios despectivos a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El equipo Spire Motorsports multó con 50 mil dólares al piloto Carson Hocevar, competidor de NASCAR Cup, por comentarios despectivos que hizo sobre la Ciudad de México en una transmisión en vivo, antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Del 13 al 15 de junio, se llevó a cabo la NASCAR Mexico City Weekend 2025 –primera edición de la competencia fuera de Estados Unidos–, que contó con la participación de figuras internacionales como Hocevar, de 22 años, quien antes de su viaje al país sede, fue cuestionado sobre qué esperaba de la capital mexicana:

“Si me sintiera más seguro yendo y viniendo de todas partes, quizá si no fuera un hoyo de mierda (...) si no fuera tan difícil, ni tan encerrado como para no poder salir de ningún sitio, sería una gran experiencia”.

Esa fue la respuesta del piloto durante una transmisión en vivo en la plataforma de videojuegos Twitch.

Sus declaraciones tuvieron reacciones inmediatas de los internautas, por lo que Hocevar se retractó con una disculpa pública, el domingo 15 de junio por la noche, argumentando que era la primera vez que salía de Estados Unidos y que se dejó influenciar por los malos comentarios sobre la Ciudad de México:

"Tal vez un niño que nunca había salido del país hasta el jueves, no debería opinar sobre cómo es cualquier lugar aparte de Portage, Michigan. Cuando respondí esa pregunta en una transmisión, era escéptico sobre el viaje hasta el momento y me creí todo lo que leí o escuché sobre la Ciudad de México", escribió en redes sociales.

Además, dijo que, tras su llegada, salió del hotel, exploró el lugar y sintió la pasión de los fanáticos como nunca.

"Mi opinión ha cambiado. Me avergüenzan mis comentarios (...) Considérelo como otra lección para mí en una temporada en la que he aprendido tanto. No creas todo lo que escuchas sin verlo tú mismo. (...) Lo siento, Ciudad de México. Considérame un aliado de ahora en adelante y un ejemplo de dejar Twitch y ver las cosas con mis propios ojos”, concluyó.

Multa a Hocevar

Pese a la disculpa, que fue bien recibida por los seguidores, el martes 17 de junio, Spire Motorsports multó a su piloto con 50 mil dólares.

A través de un comunicado en redes sociales, la empresa informó que “después de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios en la transmisión en vivo de Carson Hocevar sobre la Ciudad de México”, emitiría medidas disciplinarias, en estrecha consulta con NASCAR.

Entre ellas, la multa “que se donará en partes iguales a tres organizaciones que sirven a las comunidades mexicanas”:

Cruz Roja Mexicana: de ayuda humanitaria y médica en todo México.

Un Kilo de Ayuda: organización sin fines de lucro que combate la malnutrición infantil y apoya el desarrollo de la primera infancia en las comunidades rurales.

Fondo Unido México: para mejorar la educación, la salud y la vivienda en varios estados.

Además, señaló que Hocevar deberá realizar una capacitación obligatoria de sensibilidad cultural y conciencia de prejuicios.

“El respeto no es un eslogan (...) los recientes comentarios de Carson Hocevar (...) no representan las opiniones de Spire Motorsports, nuestros socios o NASCAR. (Él) ha reconocido su error públicamente, y su pronta y sincera disculpa demostró responsabilidad personal. Ahora damos este paso adicional para subrayar que las palabras tienen peso”, sostuvo Spire Motorsports.

"Esperamos pasar página compitiendo con intensidad, representando a nuestros socios y viviendo nuestros valores dentro y fuera de la pista", concluyó el comunicado.

Respuesta de Hocevar a la multa

Tras el anuncio de Spire Motorsports, el piloto realizó otra publicación en redes sociales, reiterando que lo que dijo “no solo estuvo mal”, sino que lo hizo “sin siquiera haber visto la CDMX, ni haber dado una vuelta en una carrera real en unas instalaciones increíbles que me recibieron con los brazos abiertos”.

“No sabía antes de este fin de semana lo que significa el respeto para esta organización, y no cumplí con el estándar, así que recibí mi merecido. Odio estas lecciones en público y atraer atención negativa hacia Spire o hacia mí”, añadió.

Finalmente, expresó que, pese a la polémica, sigue aprendiendo y está agradecido por el equipo al que pertenece, “rodeado de los mejores pilotos y aficionados del mundo”.