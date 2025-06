México gana su grupo de la Copa Oro de Concacaf tras empate 0-0 contra Costa Rica

LAS VEGAS (AP) — México empató 0-0 con Costa Rica el domingo por la noche para ganar el Grupo A de la Copa Oro de la Concacaf y jugará contra Arabia Saudí en los cuartos de final.

Santiago Giménez de México pareció anotar con una chilena en el cuarto minuto del tiempo de descuento del segundo tiempo, pero el gol fue anulado por el árbitro guatemalteco Mario Escobar tras una revisión de video.

Giménez parecía estar en fuera de juego cuando Carlos Rodríguez elevó el balón al área de penalti tras un tiro libre. El intento de despeje de cabeza de Orlando Galo fue hacia el frente del arco para Giménez.

This was ruled offside...



A look at the VAR check which disallowed Santiago Gimenez's goal for Mexico ???? pic.twitter.com/PPb2V5J4Ff — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2025