Bajo investigación, traspaso de peloteros del Águila de Veracruz a Leones de Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La transferencia de ocho peloteros del club Águila de Veracruz a los Leones de Yucatán provocó un conflicto que ya investiga el Consejo Directivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), toda vez que el dueño de la novena veracruzana, Bernardo Pasquel, acusa a su exdirector deportivo, Marcelo Garza, de haber intentado robarle a los jugadores con la ayuda del propietario del equipo yucateco, Erick Arellano.

Tanto Pasquel como Garza reconocen haber tenido un sinfín de problemas por el manejo del equipo durante varios meses. No obstante, el primero refiere que tras una pelea acordaron ponerle fin a su relación en buenos términos finiquitando cualquier adeudo que se tuviera una vez que regresara de un viaje que estaba a punto de hacer.

Pese a ello, revela Pasquel, “con toda la malicia y ganas de hacer daño” Garza transfirió indebidamente a los jugadores. Por su parte, el empresario Marcelo Garza alega que durante el pleito Pasquel lo corrió y le dijo mediante un mensaje de texto que se llevara a “todos los jugadores” que quisiera. Como además, refiere, le debe dinero por concepto de distintos pagos que cubrió ante la falta de liquidez del equipo, traspasó a los jugadores a cambio de nada.

En entrevista con Proceso, Garza, propietario de Café Bros, un equipo de beisbol amateur que se ha popularizado por su participación en las ligas de Jalisco y de Chihuahua, reconoce que formó una sociedad “de palabra” con Pasquel a finales del año pasado, razón por la cual acordaron que él se haría cargo de la parte deportiva, responsabilidad que incluye la contratación de los peloteros.

Pasquel: "Lo justo es que me devuelvan a los jugadores". Foto: El Águila de Veracruz

No obstante, después de meses de intensas discusiones porque no se ponían de acuerdo en la forma de operar al equipo y porque, indica Garza, Pasquel no cumplió el compromiso de pagarle seis millones de pesos, ambos empresarios discutieron acaloradamente el 13 de mayo en un chat de WhatsApp.

La pelea derivó en que Pasquel le dijera en un mensaje de texto a Garza: “Si no te gusta vamos viendo cómo te repongo lo que se te debe y llévate a todos los (jugadores) que quieras”.

Dicho lo anterior, explica Garza, tomó la decisión de transferir a los Leones de Yucatán a Yangervis Solarte, Herlis Rodríguez, David Reyes, Sócrates Brito, Carlos Santiago, Carlos Arellano, Samuel Zazueta y Gerardo Gutiérrez.

También en entrevista con Proceso, Bernardo Pasquel aclara que nunca se asoció con Marcelo Garza y que simplemente le pareció un muchacho con ideas frescas que podría aportar mucho al Águila de Veracruz, por esa razón le dio manga ancha para operar al club, como cualquiera lo hubiera hecho con su director deportivo.

“Le dije que estábamos buscando recibir un apoyo del gobierno como todos los años lo hemos recibido. El año pasado recibimos alrededor de 40 millones de pesos porque tuvimos el Juego de Estrellas y el equipo de softbol, entonces él sacó una conclusión. Esos seis millones de pesos iban a ser para que de octubre a diciembre el equipo de Café Bros jugara en el estadio Beto Ávila, estimando que costara dos millones por mes para vender patrocinios, alimentos y bebidas. Lo que dice es con dolo para afectar mi relación con el gobierno del estado.

Después de la pelea por WhatsApp hablé con él por Zoom y quedamos como amigos. ‘Compadre, cuando regreses nos arreglamos’, me dijo, pero colgó e hizo todo el relajo. Por un tema personal y de malicia se los llevó después de la confianza que le dimos. No puedo creer que se hayan puesto de acuerdo (Garza y Arellano) para lastimarnos así.

—¿Cómo sabe que se pusieron de acuerdo?

—El caso del pitcher Gerardo Gutiérrez que desde hace tiempo Erick Arellano lo ha querido porque es yucateco. Yo lo pagué, es mío y hasta él se fue en la lista de transferidos. Estoy seguro de que Erick le dijo que lo pusiera entre los jugadores que me quitaron.

Dado que la LMB autoriza que durante la temporada sólo se pueden hacer cinco movimientos entre dos equipos, Arellano, Zazueta y Gutiérrez se irían a Yucatán terminando el calendario 2026. Los demás quedarían transferidos de inmediato.

Marcelo Garza: "No me robé a los jugadores". Foto: Cortesía Marcelo Garza

Bernardo Pasquel cuenta que iba viajando rumbo a Europa cuando uno de los jugadores le informó lo que hizo Garza. Se comunicó con el presidente del Consejo Directivo de la LMB, Guillermo Murra, para informarle que él, como dueño del Águila de Veracruz, no autorizaba esos cambios.

Así, la LMB detuvo siete de los ochos traspasos (excepto el del venezolano Yangervis Solarte) e inició una investigación para resolver cuál será el destino de los peloteros y determinar si el club Leones de Yucatán incurrió en alguna irregularidad por aceptarlos.

Una fuente reveló a Proceso que días antes de que Marcelo Garza hiciera la transferencia de jugadores un empleado de los Leones de Yucatán, Jorge Campillo, se comunicó a la LMB para preguntar si el director deportivo aún tenía el poder de realizar altas y bajas de jugadores.

No quiero volver a hacer negocios con los Leones de Yucatán -añade-, yo no quiero dañarlos, ni a Marcelo ni a nadie. No soy de conflictos ni de pleitos, quiero que me regresen a mis jugadores y que Yucatán reconozca que hicieron mal.

Con excepción del infielder Carlos Santiago, quien ya no está en el roster, pero sigue formando parte de la organización, los otros seis peloteros están con el Águila de Veracruz. “Están en un limbo, no puedo cambiarlos ni darlos de baja. La LMB debe decidir qué pasará con ellos. Lo correcto es que me los regresen”, asegura Pasquel.

Cambios al por mayor

Garza indica que él simplemente cedió a los jugadores a la novena yucateca, ya que al hacerlo también cumplió con una instrucción que durante semanas le estuvo pidiendo Bernardo Pasquel: deshacerse de los peloteros cuyos salarios son los más elevados.

Por esta razón, el exlanzador ligamayorista Esteban Loaiza, quien era integrante del cuerpo técnico, fue despedido semanas atrás por el propio Garza. De hecho, el martes 17 de junio se hizo oficial el cambio del relevista Jake Sánchez a los Saraperos de Saltillo y la baja del filder Nomar Mazara y del pitcher Tyler Alexander, quienes estaban entre los jugadores del Águila que tienen los salarios más altos.

“Terminé poniendo de mi dinero porque no había nada. Bernardo me decía que el gobierno no había dado dinero. La pretemporada se retrasó mucho por eso. Empezaron comprando los vuelos con una agencia de viajes a crédito, luego se acabó el crédito y como nadie se hacía presente muchas cosas las pagué yo.

“Luego, durante la temporada me pidió que bajara la nómina y eso entorpecía todo. Por ejemplo, un pitcher de 500 mil pesos tenía una mala salida y Bernardo decía: ‘Córrelo’. Y yo: ‘Cómo lo voy a correr, es un buen pitcher, ten paciencia; una mala salida la tiene cualquiera’.

“Yo puse entre 2.5 a 3 millones de pesos entre hoteles, comidas, vuelos para que los jugadores reportaran, traslados, todo lo que era la logística del equipo, le puse mi diseñador gráfico a su servicio y yo dije cuando me pague los seis millones de ahí lo recupero. Era mediados de marzo y dicho por el contador: ‘Tengo 18 mil pesos en la cuenta’. De hecho, el gerente Alejandro Medina (a quien Garza llevó al equipo) tenía una tarjeta de crédito mía para lo que se ofreciera”.

Arellano. Peloteros en disputa. Crédito: @rodrigoroblesb

Marcelo Garza adelanta que está analizando la posibilidad de presentar una demanda para tratar de que le reembolse al menos lo que invirtió, pero está resignado a que no recuperará nada.

Sostiene que durante las últimas veces que habló con Pasquel acordaron que le pagaría 500 mil pesos mensuales hasta completar la cantidad pactada, lo cual no ha ocurrido.

Bernardo Pasquel se queja de los malos tratos por parte de Marcelo Garza al personal administrativo y deportivo del Águila de Veracruz a quienes siempre les hablaba con insultos y groserías y los tildaba de ineptos. También de que cuando el manager Néstor Rojas fue despedido, Garza le dijo que él llevaría en cosa de un mes a otro venezolano exligamayorista que nunca ha dirigido para enderezar el barco, pues no estaba de acuerdo en que Pasquel contratara al veracruzano Pedro Meré.

“Mientras (Jesús) ‘El Cacaco’ Valdez era el manager interino, Marcelo también dirigía al equipo desde su iPad, era el coach de pitcheo, trajo a un coach de banca desde Chihuahua (Enrique Sánchez) y despidió a todo el personal deportivo que yo tenía de años. Como Jesús ‘El Chino’ Valdez no lo aguntó mejor se fue y esto pasó porque yo le di todas las libertades y la confianza. ¿Cómo íbamos a estar esperando un mes a que llegara el nuevo manager? Reconozco que fue un error haber llevado a Marcelo. Yo nunca vi el peligro”, acepta Pasquel.

Un intento fallido

La relación de Bernardo Pasquel y Marcelo Garza comenzó en agosto de 2024. Según narra Garza, Pasquel lo contactó para ofrecerle en venta parte del Águila de Veracruz. Se quedaron de ver en San Diego y ahí le dijo que no estaba interesado.

Dice que Pasquel le insistió que, pusiera o no dinero, le ayudara fungiendo como director deportivo y Garza aceptó. Aclara que ni siquiera tuvo un salario por desempeñar esa función que en un club de beisbol es vital para armar un equipo competitivo.

Bernardo Pasquel aclara que Garza nunca quiso aceptar ningún sueldo y confirma que lo conoció por “El Chino” Valdez porque era él quien quería entrar al beisbol profesional, pero cuando vio el costo de la franquicia reconoció que “no le alcanzaba”.

Garza señala que Pasquel utilizó la marca Café Bros para hacer un par de presentaciones en PDF para solicitar el apoyo económico del estado de Veracruz. Durante la gestión del morenista Cuitláhuac García el Águila recibió 44 millones de pesos en 2022 y 2023 a través de la Secretaría de Turismo. Para operar el equipo durante la liga invernal fue a través del Instituto Veracruzano del Deporte, según obra en los convenios disponibles en el portal de transparencia.

Las presentaciones ofrecen bajo el nombre de V Promotions los 45 juegos del Águila de Veracruz en el estadio Beto Ávila en el verano y los de Café Bros de octubre a diciembre; 17 partidos de futbol de la Liga de Expansión, sin que exista una franquicia en el estado; 25 juegos de la liga femenil de softbol y conciertos a lo largo de todo el año.

Cuando empezaron los problemas de dinero fui a la Ciudad de México y me dijo que ya estaban viendo el tema con la gobernadora. Estábamos en su oficina y llegó (José) Carlos Vives (Gómez) y delante de mí estaba coordinando la cita. Me dijo: ‘Es mi socio. Soy yo y dos más; pero no te preocupes, tú vas a tratar conmigo’. Me dio a entender que él es el bueno, pero tampoco vi que pusiera ni un peso, trataba con la gobernadora y le decía a Bernardo qué hacer.

Salvo esa ocasión y el día de la inauguración de la temporada 2025, Garza nunca volvió a ver a José Carlos Vives Gómez. Supo de él un día que le respondió un mensaje de WhatsApp en un chat llamado “administración”. Garza narra que los peloteros se estaban quejando de la mala calidad de la comida, que compartió una foto y enojado reclamó: “Esto no se lo doy ni a mi perro”. Acto seguido, Vives le respondió: “No te digo que no es verdad, pero esas no son formas de decirlo”.

Pesadilla

Contrario a lo que asegura Garza, Carlos Vives no es socio de Bernardo Pasquel en la empresa Territorio Águila de Veracruz, SA de CV, razón social del Águila de Veracruz, sino otra empresa llamada El Regreso del Águila SA de CV, de la cual forma parte el propio Pasquel y Jaime Raúl Aceves Hungar. La primera fue creada el 19 de noviembre de 2020 y la segunda tan sólo cuatro días después, el 23 de noviembre del mismo año.

Aunque Pasquel le dijo a Marcelo Garza que también es socio de Carlos Vives en la empresa CF Veracruzano, SA de CV, el acta constitutiva indica que esto no es verdad. Los socios son René Roberto Vives Gómez y René Roberto Vives Vives, sociedad con la pretendían llevar de vuelta el futbol profesional al puerto, lo cual no será posible porque la Liga de Expansión no autorizó el cambio de plaza de Celaya a Veracruz.

Marcelo Garza agradece que “la pesadilla” ya se acabó. Se arrepiente de haberse asociado de palabra con Bernardo Pasquel, pero fue porque le ganaron las ganas de competir. “No sé cómo puede decir que es un equipo profesional”, alega, considerando que él en 2024 invirtió 30 millones de pesos en Café Bros, un equipo amateur. “Bernardo dice que yo me robé a los jugadores, pero no. Aquí hablan los mensajes de texto que me mandó”.

Y es que el 19 de mayo, a través de sus redes sociales, la directiva del Águila de Veracruz despachó un comunicado en el que explicó a la afición la razón por la cual el infielder venezolano y estrella del equipo, Yangervis Solarte, fue asignado a los Leones de Yucatán, movimiento que ya estaba formalizado ante la LMB.

“Es importante precisar que esta decisión fue tomada y registrada antes de la entrada en funciones del Comité Deportivo Interino, el cual está a cargo de las decisiones deportivas del club”, publicó el equipo.

El comentarista deportivo David Faitelson se encargó de echarle gasolina al fuego cuando reposteó la publicación: “Resulta que un gerente deportivo despedido (en referencia a Marcelo Garza), antes de dejar la oficina y mientras el dueño del club estaba en un avión, decidió, en venganza, vender a los principales peloteros de @elaguilabeisbol antes de irse…Lo increíble es que los señores Arellano, dueños del club @leonesdeyucatan, se hayan prestado a este sucio manejo…”

Solarte. De Veracruz a Yucatán. Foto: @leonesdeyucatan

Para desmentir lo anterior, Marcelo Garza exhibió el documento mediante el cual quedó formalizada la asignación de Solarte a Yucatán. Quien lo firmó en calidad de director deportivo de Veracruz fue Jesús “El Chino” Valdez hijo. Pero Pasquel precisa que Solarte se quedó en Yucatán a cambio de que los Leones le regresaran a los otros siete peloteros.

“Después de lo que hizo no he podido hablar con Marcelo porque me tiene bloqueado. En mi desesperación me grité con Erick y nuestra relación se fracturó. Le dije: ‘contéstame, ¿qué está pasando?’. Le informé al consejo que Marcelo y Leones me habían robado a mis jugadores. Erick me dijo que el cambio estaba permitido y que él no hizo nada malo”.

—¿Considera que él actuó de mala fe?

—No quiero tocar ese tema.

—¿Tiene la certeza de que Marcelo Garza informó a Erick Arellano que le estaba traspasando los jugadores porque se peleó con usted?—

—Sí. Si yo cambio a todos mis jugadores con Pericos de Puebla no está mal si ellos me mandan a todos los suyos, pero a cambio de nada es que hay algo irregular. ¿Qué equipo te agarra a ocho jugadores así? Le dije: ‘¡Cómo es posible que a un socio le chingues ocho jugadores!’. No es ético ni moral. Si a mí me pasara eso con una simple llamada del dueño del otro equipo se arregla.

Proceso solicitó una entrevista con Erick Arellano. Aunque declinó pronunciarse sobre un “tema interno del Águila de Veracruz” se comprometió a consultarlo con su hermano con quien es propietario de los Leones.

El martes 16 de junio se reunió el Consejo Directivo de la LMB para tratar este asunto, pero decidieron no abordarlo hasta el próximo sábado 28 cuando tendrá lugar la asamblea de la LMB que será presencial en la Ciudad de México, previo al Juego de Estrellas de los 100 años de la Liga.

Proceso pudo confirmar que este martes 24 de junio las partes se reunirán con el Consejo Directivo de la LMB.