La Liga Mexicana de Beisbol, un siglo de “resiliencia y persistencia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) cumple este 28 de junio 100 años con la distinción de ser el circuito de deporte organizado más antiguo del país, a pesar de enfrentar en repetidas ocasiones la amenaza de la extinción, en una historia marcada por acaudalados mecenas, hazañas en los parques de pelota y una afición que ha transmitido por generaciones el gusto por este deporte, teniendo como escenario una nación que se abrió paso a la modernidad con diversos cambios políticos y sociales.

“Cien años siendo el rey” es un libro que en más de 300 páginas conmemora la efeméride a través del recuento histórico y semblanzas, un recorrido por quienes al día de hoy mantienen a la LMB como un organismo que hasta antes de la pandemia había garantizado que se jugaran todas las temporadas sin interrupciones.

“Es una historia de resiliencia y de persistencia. Y yo creo que es una liga que no se rindió nunca, por eso estamos aquí con 100 años de Liga Mexicana”, asegura César González, historiador especializado en beisbol y quien junto a Ricardo López se encargó de la coordinación editorial de la obra conmemorativa encargada de rescatar el acervo del circuito veraniego que ha llegado a tener presencia en más de 40 ciudades en el país.

De acuerdo con el divulgador tamaulipeco, la visión del cronista deportivo Alejandro Aguilar Reyes “Fray Nano” y del pelotero aficionado Ernesto Carmona, fundadores de la LMB, era desprenderse del caudillismo arraigado en el México posrevolucionario de 1925 en un circuito descentralizado del poder.

Sin embargo, con el paso de las temporadas y tras sobrevivir a la inestabilidad del inicio, surgieron figuras como los empresarios Jorge Pasquel y Alejo Peralta, que con el músculo económico asumieron buena parte del control en el llamado beisbol de verano en distintos momentos.

Pasquel, con una visión del espectáculo deportivo y el fichaje de figuras internacionales con experiencia en las llamadas ligas negras y Las Mayores para su equipo, Azules de Veracruz (el cual jugaba en el otrora Distrito Federal), mientras que Peralta, fundador de los Tigres capitalinos, con una filosofía de desarrollo de peloteros mexicanos, incluso a través de una academia, en un debate que se ha extendido hasta la actualidad.

En estos primeros cien años, el beisbol de la LMB no ha estado exenta de crisis, las cuales han amenazado la continuidad de la Liga, en particular ante las dificultades de encontrar un modelo de negocio rentable acorde con los gastos operativos que un equipo requiere.

“Creo que mi parte favorita de la que me tocó vivir fue la de los 90. Y creo que también la parte más traumática de la Liga Mexicana de Beisbol, íbamos a los estadios y había 20 personas”, recuerda González Gómez, quien forma parte de la Sociedad Americana de Investigadores de Beisbol (SABR).

“Era una época donde los románticos nos dedicamos a salvar el beisbol, que a lo mejor suena muy heroico, o no sé cómo llamarle, pero pues esa fue la realidad, o sea, nosotros asistíamos y asistíamos y asistíamos a los parques tratando de que el beisbol se mantuviera, tratábamos de crear espacios”, destaca.

Así, la LMB llega a su centenario inmerso en los nuevos retos de mantener e incluso aumentar su base de seguidores sin comprometer la calidad del espectáculo, en una tarea que se ha tornado permanente desde 1925.

“Ha sido una liga de persistencia, es decir, a ver, no fue una buena temporada, pero sigo adelante. Se me cayeron tres equipos de la liga que no van a poder participar, sigo adelante. Está la cosa bien canija con la lana, sigo adelante. Se nos cayó el convenio con Grandes Ligas para vender peloteros, sigo adelante. Y la Liga Mexicana ha seguido y seguido durante 100 años”, concluye.