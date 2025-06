Andrea Becerra gana oro y plata en Copa del Mundo de tiro con arco en Turquía (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La arquera mexicana Andrea Becerra se convirtió en la figura del día, luego de coronarse en la competencia individual y obtener la plata por equipos en la modalidad de compuesto en el marco de la tercera fecha del serial de Copa del Mundo que se desarrolla en Antalya, Turquía.

Becerra inició la jornada de la prueba en solitario con un triunfo en flecha de desempate, luego de igualar a 149 en la ronda semifinal ante la estadounidense Alexis Ruiz, para instalarse en el duelo por el título frente la surcoreana Seungyeon Han, a quien derrotó 159-151 para subir a lo más alto del podio.

Por su parte, la también mexicana Mariana Bernal, concluyó en la cuarta posición, después de perder 146-142 el partido por la medalla de bronce ante la propia Han.

Con esta victoria, la jalisciense sumó su segundo oro individual en lo que va del serial para asegurar su lugar en la gran final de la competición, programada del 17 al 19 de octubre en Nanjing, China.

Asimismo, Becerra, junto a Bernal y Adriana Castillo, obtuvieron la medalla de plata en la prueba por equipos, tras perder en la final ante República de Corea, representada por Han, Sooin Sim y Chaewon So.

Este resultado representó la tercera final consecutiva para el tridente mexicano en la rama femenil, después de conquistar los oros en las dos primeras fechas celebradas en Auburndale, Estados Unidos y Shanghai, China.

