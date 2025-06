Cristiano Ronaldo está seguro de que no jugará el Mundial de Clubes

MÚNICH (AP).- Cristiano Ronaldo dijo que está casi seguro de que no jugará el Mundial de Clubes, lo que supone un golpe a las esperanzas del presidente de la FIFA Gianni Infantino de contar con una de las mayores atracciones del fútbol en el torneo.

El capitán de Portugal confirmó este día que recibió "bastantes" ofertas de clubes participantes para jugar con ellos en el torneo que comienza el 14 de junio, pero decidió no aceptar ninguna de ellas.

“Hay cosas que vale la pena comentar, otras que no, y, como dice alguien, no se puede participar en todo”, dijo Ronaldo. “Hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es una decisión prácticamente tomada por mí no ir al Mundial de Clubes, pero he recibido bastantes invitaciones para ir”.

El futbolista de 40 años habló en Múnich un día antes de la final de la Liga de Naciones de Portugal contra España.

Infantino había sugerido el mes pasado que Ronaldo, que todavía tiene contrato con el equipo saudí Al-Nassr hasta fines de junio, podría cambiar a uno de los 32 clubes que participan en el Mundial de Clubes debido a una ventana de transferencia única creada para el torneo.

Ronaldo hizo poco para calmar esa especulación cuando publicó " este capítulo ha terminado " después del último partido de la temporada de la Saudi Pro League de Al-Nassr.

Estuvo vinculado con varios participantes del Mundial de Clubes, incluido el Palmeiras de Brasil.

También se planteó como posible solución cambiar al rival de la ciudad de Al-Nassr, Al-Hilal (el único club saudí que clasificó), para que Ronaldo pueda jugar en el torneo, donde su gran rival, Lionel Messi, jugará con el Inter Miami.

La FIFA habría acogido con agrado el impulso que la presencia de Ronaldo podría suponer para las ventas de entradas, aunque un cambio de ese calibre a un rival local acérrimo durante un periodo tan corto sería impensable para los jugadores de las ligas europeas.

Tanto Al-Nassr como Al-Hilal se encuentran entre los cuatro grandes clubes saudíes respaldados por el Fondo de Inversión Pública (FIP) del país, que posee el 75% de cada uno. El jueves, la FIFA anunció al FIP como " socio oficial " del Mundial de Clubes. El Estado saudí también financia el acuerdo de retransmisión del torneo, que ha respaldado en gran medida el reparto de los mil millones de dólares en premios entre los participantes.

"Esto es irrelevante ahora mismo", dijo Ronaldo el sábado cuando le preguntaron sobre el Mundial de Clubes. "No tiene sentido hablar de nada que no sea la selección nacional".

Ronaldo clasificó a Portugal a la final de la Liga de Naciones el miércoles con una victoria por 2-1 sobre el país anfitrión, Alemania.

Su gol de la victoria fue su 137.º con Portugal, un récord que amplía. Si juega el domingo, alcanzará su 221.º partido con la selección nacional, un récord que amplía.