El piloto mexicano Daniel Suárez no correrá en NASCAR con Trackhouse Racing en 2026

CONCORD, NC (AP).- Daniel Suárez, único piloto nacido en México en ganar una carrera de la serie nacional NASCAR, dejará Trackhouse Racing al final de la temporada 2025.

Trackhouse y Suárez calificaron oficialmente la separación como una “decisión mutua” que le permite al piloto una oportunidad temprana de buscar un nuevo vehículo para la próxima temporada.

Aunque Trackhouse no nombró un reemplazo para el Chevrolet No. 99, la salida de Suárez abrió la puerta para que el equipo ascendiera al joven promesa Connor Zilisch . Zilisch, quien compite en la Xfinity Series para JR Motorsports, ha corrido tres carreras de la Copa para Trackhouse esta temporada, incluyendo la del sábado por la noche en Atlanta.

Suárez sólo tiene dos victorias en 305 participaciones en la Cup Series y ocupa un distante puesto 29 en la clasificación de puntos esta temporada. Suárez, de 33 años, está en su quinta temporada con Trackhouse Racing y fue el primer piloto del equipo en 2021. Llegó a los playoffs de la NASCAR dos veces con Trackhouse.

El fundador y propietario de Trackhouse, Justin Marks, agradeció a Suárez por sus contribuciones.

Trackhouse Racing también tiene bajo contrato a Ross Chastain y Shane van Gisbergen, y Zilisch es su piloto de desarrollo. Chastain acumula seis victorias en su carrera y fue subcampeón de la Cup Series en 2022, mientras que van Gisbergen tiene una victoria este año y está en los playoffs.

Suárez, quien se nacionalizó estadunidense el año pasado, también cuenta con tres victorias en la Xfinity Series y una en la Truck Series. Su campeonato de 2016 en la Xfinity Series, la segunda división de la categoría, lo convirtió en el único piloto nacido en el extranjero en ganar un título nacional.

Hizo un regreso triunfal el mes pasado a su país de origen cuando ganó la carrera de la Serie Xfinity en la Ciudad de México conduciendo para JR Motorsports en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, el equilibrio entre celebrar el regreso a casa y las inminentes negociaciones contractuales pesó sobre Suárez.

“No es la primera vez que me encuentro en esta situación. Definitivamente es la primera vez con la carrera de México, pero tampoco es la primera vez que me encuentro en la situación de tener que ganar o de tener que negociar un contrato a mitad de temporada”, dijo Suárez. “Definitivamente es una distracción. No voy a decir que no importa. Intento ser lo más inteligente posible, dejar todo esto de lado y simplemente dedicarme a lo mío en la pista”.