Alcaraz se enfrentará a Sinner en Wimbledon en una revancha de la final de Roland Garros

LONDRES (AP).- Primero, Carlos Alcaraz hizo su parte para preparar el Grand Slam Rematch The Tennis World Wanted, evitando por poco un quinto set y superando a Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) en las semifinales el viernes para quedar a una victoria de un tercer campeonato consecutivo de Wimbledon.

Después fue el turno de Jannik Sinner de cumplir con su parte del trato y superó a un Novak Djokovic no del todo en forma por 6-3, 6-3, 6-4 para llegar a la final en el All England Club por primera vez.

Así que prepárense para el domingo: el número 1 Sinner contra el número 2 Alcaraz por el título en las canchas de césped de Wimbledon, exactamente cinco semanas después de su fascinante y notable final en la arcilla roja del Abierto de Francia.

Sinner tomó una ventaja de dos sets en ese partido, luego tuvo tres puntos de partido, antes de que Alcaraz regresara para ganar después de 5 horas, 29 minutos llenos de brillantez de ambos.

Cuando se le pidió que reflexionara sobre lo sucedido en París, Alcaraz comenzó diciendo: “Probablemente el mejor”, y luego se interrumpió.

O sea, probablemente no. Fue el mejor partido que he jugado hasta ahora. No me sorprende que me haya llevado al límite. Espero que el domingo, simplemente estar al límite, estar en la cuerda floja, sea un gran día, una gran final. Estoy emocionado por ello", dijo Alcaraz, hablando en nombre de cualquiera que haya prestado atención a ese clásico de Roland-Garros.

"Solo espero no volver a estar cinco horas y media en la cancha", añadió con una sonrisa. "Si hace falta, lo haré. Pero creo que va a ser genial".

¿Quién no esperaría que esto fuera así?

"Ojalá sea un buen partido, como el anterior", dijo Sinner. "No sé si mejorará, porque no lo creo posible".

El número 1 Sinner y el número 2 Alcaraz dominan el tenis masculino actual

Sinner, italiano de 23 años, y Alcaraz, español de 22, son, con diferencia, los líderes del tenis masculino y están en su mejor momento. Este será el séptimo gran torneo consecutivo que gane uno u otro.

Alcaraz tiene un récord de 5-0 en finales de Grand Slam. Sinner posee tres trofeos importantes.

“Las cosas que estamos haciendo ahora mismo son muy buenas para el tenis”, dijo Alcaraz.

Llega el domingo con su mejor racha de 24 victorias consecutivas. Sinner disputará su cuarta final de Grand Slam consecutiva, tras ganar el Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado y el Abierto de Australia en enero.

Alcaraz ha ganado cinco partidos seguidos contra Sinner

Alcaraz lidera su enfrentamiento cara a cara 8-4, llevándose los últimos cinco.

Él no cree que lo que ocurrió en su reunión más reciente tenga un efecto secundario en Sinner esta vez.

“Va a estar mejor físicamente. Va a estar mejor mentalmente. Va a estar preparado el domingo para darlo todo”, dijo Alcaraz, quien perdía 6-4 ante Fritz, quinto cabeza de serie, en el tiebreak del cuarto set antes de ganar los siguientes cuatro puntos para sentenciarlo.

Sinner y Alcaraz han tomado el control del deporte mientras que los llamados Tres Grandes Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal han cedido el centro del escenario.

Federer y Nadal están retirados. Para Djokovic, de 38 años, quien se vio disminuido dos días después de una "fea" e "incómoda" caída en el último juego de su victoria en cuartos de final, su abultada derrota puso fin a su último intento por un octavo título de Wimbledon y un 25.º trofeo importante sin precedentes.

Novak Djokovic dice que jugará Wimbledon al menos una vez más

Djokovic afirmó que definitivamente planea regresar al menos una vez más a Wimbledon. Llegó a las últimas seis finales, ganando cuatro y quedando subcampeón, por detrás de Alcaraz, en 2023 y 2024.

Con el cinco veces campeón de Wimbledon, Bjorn Borg, y celebridades como Anna Wintour y Leonardo DiCaprio observando el viernes, Alcaraz mostró su habitual magia, marcando algunos tiros contra el subcampeón del US Open, Fritz, con un grito de "¡Vamos!" o un dedo índice levantado.

La temperatura superó los 30 grados Celsius, sin nubes que interrumpieran el cielo azul para proteger del sol. Por segundo día consecutivo, los espectadores tuvieron dificultades con el calor.

El descorche de una botella de champán se oyó en las gradas justo antes del inicio, y Alcaraz salió disparado, quebrándose para ponerse 1-0 arriba. El primer punto fue ilustrativo: devolvió un saque a 217 km/h y luego coronó un intercambio de 10 golpes con una delicada dejada.

Para ser claros, Fritz jugó bastante bien durante algunos tramos, conjurando una calidad con el marco de su raqueta de color naranja neón que habría sido suficiente para superar a la mayoría de los oponentes en el césped.

Como cualquiera que preste atención, incluido Sinner, sabe, Alcaraz no es un enemigo cualquiera.