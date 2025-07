Matías Grande logra el oro en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Madrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Matías Grande conquistó la medalla de oro en la prueba individual en la modalidad de arco recurvo en la cuarta y última fecha del serial de Copas del Mundo de la especialidad, desarrollada en Madrid, España, tras vencer en la final 6-0 al subcampeón olímpico por equipos en París 2024, el francés Baptiste Addis.

Grande Kalionchiz, que avanzó a la fase eliminatoria al colocarse en el noveno lugar de la ronda clasificatoria, superó en su primer duelo al estadunidense Alex Gilliam, para después vencer al español Pablo Acha, así como al italiano Federico Musolesi en octavos de final y a Brady Ellison, de Estados Unidos, para colocarse entre los mejores cuatro arqueros de cara a la jornada dominical.

Madrid crowns the last winners of the season. ??

China awaits. The Hyundai Archery World Cup Final is next. ????#ArcheryWorldCup #archery pic.twitter.com/AwPaDYHFQv