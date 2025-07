Delegación mexicana que competirá en Panamericanos Junior viajará sin apoyo de Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La delegación mexicana que asistirá a la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, a celebrarse del 9 al 23 de agosto en la ciudad paraguaya de Asunción, no contará con apoyo para sus viáticos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Rommel Pacheco, por lo que la institución encargada de la política deportiva del país sólo se limitará a respaldar a los seleccionados nacionales con personal médico.

De acuerdo con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), los gastos derivados de la participación mexicana en Asunción 2025 ascienden a 52 millones de pesos, mismos que serán solventados por los patrocinadores del COM, al margen de los subsidios otorgados por Panam Sports, ente responsable del movimiento olímpico en América y que tiene a su cargo la convocatoria de los Juegos Panamericanos Junior.

“Todo lo está absorbiendo el Comité Olímpico Mexicano gracias a sus patrocinadores”, aseguró Alcalá Izguerra. “El apoyo que nos está brindando ahora la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es a través de los médicos que también van con todo costeado por parte del Comité Olímpico Mexicano”, agregó.

Al estar incluida en el marco de las llamadas competencias del ciclo olímpico, los Juegos Panamericanos Junior están bajo el cobijo del COM, organismo facultado para inscribir a todos sus participantes, así como de encargarse de la logística correspondiente a la representación nacional en dicho certamen.

Sin embargo, la Conade ha sido la institución encargada de cubrir la mayor parte de los gastos derivados de la delegación mexicana, por lo que dicha decisión puede sentar un precedente para el resto de competiciones del presente ciclo rumbo a Los Ángeles 2028.

Según la presidenta del COM, la decisión se dio de común acuerdo con Rommel Pacheco, por lo que descartó que el hecho de que Conade en esta ocasión no absorba los gastos de la delegación mexicana que asista a Asunción 2025, no significa distanciamiento o ruptura con la institución del gobierno federal.

“Es una muy buena comunicación la que tenemos con ellos (Conade)”, destacó la titular del COM, quien adelantó que los deportistas mexicanos que asistirán a Asunción 2025 lo harán cubiertos en su totalidad en cuanto al equipo multidisciplinario. “Acordamos que trataremos de seguir haciendo equipo”, añadió la exclavadista.

Para los Juegos Panamericanos Junior, México tiene considerada una participación que incluye 377 deportistas y poco más de 200 personas de apoyo entre los que se incluye la jefatura de misión, así como el equipo técnico y multidisciplinario de los deportistas, para totalizar una delegación de 580 integrantes.

A pesar de que en diversos ocasiones la relación entre Conade y COM se había visto distanciada, el gobierno federal no había dejado de aportar recursos para las competencias del ciclo olímpico que incluyen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los propios Juegos Olímpicos, situación que marca un revés en la imagen de Rommel Pacheco, a pesar de que la formación y el desarrollo de la mayoría de los deportistas juveniles corre a cargo de los institutos estatales del deporte, así como de la propia Conade a través de la Olimpiada Nacional, certamen que es considerado el semillero del alto rendimiento en México.