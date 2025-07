Grilla entre federativos dejará sin competir a seis esgrimistas mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un grupo de 12 esgrimistas juveniles que aspiran a participar en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 quedaron en medio del conflicto entre la Federación Mexicana de Esgrima (FME), a la cual respalda el Comité Olímpico Mexicano (COM), y la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana, organismo nuevo que fue creado con el consentimiento de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), ya que sólo seis pueden ser inscritos en la competencia.

El conflicto surgió a raíz de que seis esgrimistas participaron en el Campeonato Panamericano de Cadetes y Juveniles, que tuvo lugar justamente en Asunción, del 22 de febrero al 2 de marzo último, para obtener su calificación a los Panamericanos Junior, pero cuando estaban ciertos de que ellos representarían a México, la presidenta del COM, María José Alcalá, les hizo saber que esas plazas no son nominales, es decir, son para el país y no para los deportistas que las ganaron.

Por tal razón, Alcalá los invitó a atender la convocatoria que realizó la FME para participar en el Campeonato Nacional 2025, que se realizó el 7 y 8 de junio en las instalaciones del COM, para así ponerle su nombre a las plazas, pues ella no puede reconocer a la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana, que preside Holda Lara, puesto que no cuenta con el aval de la FIE ni tampoco de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En una conversación con ella los seis esgrimistas que se sienten afectados le explicaron que no acudirían a dicho selectivo nacional, dado que quien firmó la convocatoria fue Jorge Castro, a quien la FIE ya no reconoce como el presidente de la FME. No obstante, Alcalá les explicó que está impedida a retirarle su apoyo al exfederativo, pues aunque la Federación Internacional le manifestó verbalmente que ya no lo reconoce porque falsificó un documento para ostentarse como tal, a ella no le han entregado las evidencias de que eso ocurrió.

Alcalá: “Quiero ver el documento falsificado”. Foto: Eduardo Miranda.

“Desafortunadamente los atletas están en medio, pero también todos aquellos que estamos en el deporte federado, atletas, entrenadores, jueces, presidentes de federación tenemos que saber cómo se rige el deporte federado. Nosotros nos basamos en lo que nos dice el Comité Olímpico Internacional (COI) y no podemos tratar con federaciones nacionales no reconocidas. Entonces, nosotros recibiremos la lista de deportistas por parte de la FME, que nos dará los nombres de quienes integran el equipo que estará en Asunción.

“Insisto, los deportistas son los menos culpables de toda esta situación que nace de la Federación Internacional con la administración pasada (la de Ana Guevara). Ahí está el origen del conflicto y ellos no pensaron en los atletas, pensaron en sus temas personales o en sus temas políticos”, dice María José Alcalá en entrevista con Proceso.

Por su parte, el abogado de la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana (Adnem), Luis Jiménez, señala que se trata de pretexto de Alcalá, puesto que en el caso del defenestrado expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, bastó con la que Federación Internacional (World Aquatics) lo desconociera para que el COM hiciera lo mismo. “La diferencia es que a Jorge Castro lo defiende porque es su amigo”, destaca Jiménez.

De acuerdo con la información con la que cuenta, Jiménez asegura que es cuestión de días para que la FIE informe a Panam Sports, organismo responsable de organizar los Juegos Panamericanos Junior, que los esgrimistas que representarán a México son Ana Paredes, Ángela Hernández, Vanessa Chávez, Máximo Azuela, Carlos Romero y Elliot Barreto, quienes viajaron con recursos de la Conade al Campeonato Panamericano para obtener su plaza con el respaldo de la nueva federación que encabeza Holda Lara y que Jiménez acepta que no está reconocida oficialmente por la FIE, “pero en eso estamos”, aclara.

Amén de que esta “nueva federación” no puede estar operando en México mientras la FIE siga reconociendo a la FME como la responsable de organizar la esgrima en el país, María José Alcalá adelanta que informará tanto a la FIE como al COI sobre las denuncias que hicieron un grupo de padres de familia acerca de que Holda Lara les ofreció dinero a sus hijos para que no participen en una competencia internacional, lo cual es en detrimento de México.

Como prueba, la presidenta del COM entregó a Proceso una carta en la que el padre de un esgrimista menor de edad dio a conocer que el 3 de mayo último, durante el Campeonato Nacional Adnem 2025, celebrado en Querétaro, se reunió en privado con los cuatro integrantes del equipo nacional varonil de espada mayores, a la cual no se le permitió entrar como tutor de un menor de edad.

“Durante esta reunión, según lo que mi hijo me compartió, se les solicitó a los atletas que renunciaran a su derecho de competir como equipo en el Centroamericano de Esgrima 2025, a pesar de las posibilidades de lograr un resultado destacado para México. A cambio se les ofreció un incentivo económico de 20 mil pesos a cada uno por no participar en dicho evento en la modalidad de equipos.

“Quiero dejar constancia clara y enfática de que mi hijo y yo rechazamos completamente cualquier estímulo económico u oferta que implique no competir o renunciar al derecho legítimo de representar a México en el deporte (...)”, se lee en la carta de la cual Proceso posee copia.

Alcalá detalla que cuando se realizó el selectivo en el COM los padres de familia le comentaron que están siendo presionados por Lara: quien continúe participando con la FME, deportistas, entrenadores o jueces, no serán bienvenidos en la nueva federación. “¿Para qué quieren dirigir una federación? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Desarrollar y promover el deporte o venganzas personales? Tengo la obligación de denunciarlo porque es una situación delicada”, cuestiona Alcalá.

Sobre ese tema, el abogado Luis Jiménez explica que el hermano de Holda Lara, Eduardo Lara, presidente de la Asociación de Esgrima de Querétaro, le platicó que como una forma de presionar para que se resolvieran las cosas sí se les dijo a los atletas que no participaran y que ellos expresaron su preocupación por perder las becas que reciben.

“Me comentó que les dijo algo así como ya veremos la forma en que no pierdan esa beca, como comprometiéndose a que ella sería la responsable de conseguirla, pero si ya oyendo un audio contradice lo que digo, pues tendré que recular. No se trató de un soborno y pues tampoco pueden ser sólo dichos porque entramos al dilema de es tu palabra contra la mía.

“Ojo: yo no voy a actuar como Marijose con eso de que necesita ver el documento falso que firmó Castro y presentó en la Conade. No estoy diciendo que necesito un video, estoy diciendo que si Holda lo dijo se equivocó profundamente. Es un tremendo error, porque es caer exactamente en lo mismo que hace Castro sobre quien, entre muchas cosas que ha hecho, pesan unas denuncias de tres atletas chilenas con las que me he entrevistado que fueron violentadas sexualmente por él en una competencia en el Estado de México. Eso ocurrió cuando eran menores. Es indefendible la gestión de Castro”, asevera Jiménez.

El abogado indica que derivado del documento que Jorge Castro presentó para seguir ostentándose como presidente de la FME para el periodo 2017-2021 falsificando la firma de la directora ejecutiva de la FIE, Nathalie Rodríguez, la Conade presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, misma que está estancada porque la autoridad requirió la presencia de la funcionaria para atestiguar que ella no firmó el documento, lo cual no ocurrirá.

Y no fue una, fueron dos cartas las que falsificó, la segunda la exhibió Nathalie en una reunión donde yo estuve en Suiza en abril del año pasado. Yo propuse a todas las partes que yo iba a donde estuviera Nathalie y la llevaba al consulado de México para que ella hiciera la ratificación y no lo aceptaron. Mi cliente (Euardo Lara) me dijo que no quieren exponer a Nathalie, ella no quiere hacerlo.

–Entonces ¿qué certeza tenemos de que Castro sí falsificó su firma?

–La Federación Internacional de Esgrima envió un oficio a la Conade preguntando qué acciones había llevado a cabo en contra de Castro luego de que ellos confirmaron que sí es falsa. Ahora, esto no es un procedimiento penal, es algo administrativo, como pasó con la federación de natación, ahí se formó un Comité de Estabilización que Marijose sí respetó, acá se formó una Comisión Reorganizadora a la cual fue invitada y no aceptó.

“Quien tiene el control de la inscripción de los deportistas es el Comité Olímpico. Ése es el único derecho que tiene y es el único argumento que está utilizando para forzar y dominar desde esa posición”.

Por su parte, María José Alcalá reconoce que efectivamente se rehusó a participar con la Comisión Reorganizadora que formó la FIE porque a ella no le ha demostrado que Castro cometió un ilícito y destaca que tampoco la Conade ha hecho de su conocimiento que existe una carpeta de investigación por ese hecho. Alega, además, que algunas integrantes de dicha comisión la han insultado, razón por la cual tampoco está dispuesta a sentarse con sus integrantes.

La presidenta del COM muestra algunas publicaciones en las que Yolitzin Martínez, una esgrimista que fue designada como vocal deportista en el Consejo Directivo de la Adnem, se refiere a ella como “hija de la chingada” y “changa fea”. También da cuenta de que después del selectivo que se realizó en el COM, Holda Lara publicó una larguísima carta en la que fustigó a los esgrimistas que participaron y a sus padres llamándolos traidores, indignos.

“Y a quienes, como resultado de esta farsa, pretendan ocupar esos lugares, les digo con toda claridad: esto no ha terminado y ustedes están a tiempo de reflexionar y no cargar con una clasificación manchada por el engaño, porque si siguen adelante que les quede claro, ustedes no representan a México, representan una mentira construida sobre la trampa. Están usurpando el lugar de alguien que ustedes mismos saben que es mejor”, se lee en la carta que fue publicada en las redes sociales.

Castro, aferrado a la silla. Foto: Facebook / Federación Mexicana de Esgrima.

–No se puede negar que hay un grupo de deportistas que ya no quieren a Jorge, lleva muchos años al frente de la esgrima y también sería sano que hubiera un cambio de presidente ¿Usted está de acuerdo con eso? –se le pregunta a Marijose Alcalá.

–He platicado con él y le he dicho que es importante que hable con los atletas, por qué lo ven de esa manera, lo tiene que arreglar, tiene que reconstruir. También hay campañas que han hecho en su contra y en la mía. Yo defiendo la autonomía de una federación y por eso se expresan incorrectamente de mí. Eso no quiere decir que si ellos llegaran a ser quienes manejen la esgrima de México yo no los aceptaré por cómo se expresan de mí en las redes sociales.

Que quede claro que aquí estamos defendiendo un tema que no me han podido comprobar. Usted dice que el documento falsificado lo tiene la Conade y la FIE, pero a mí, Marijose Alcalá, presidenta del COM, no me lo han entregado. Ni el presidente de la Federación Internacional interino, el señor Katsadiakis, ni el actual, ni la Panamericana, ni nadie. No está en mi poder para analizar con los abogados del COM. La gran pregunta es: ¿por qué no me lo han entregado? ¿Por qué no me lo quieren mostrar?

–Cabe la posibilidad de que la FIE instruya a Panam Sports y le pida que participen los esgrimistas del organismo que respalda, el de Holda Lara, ¿lo aceptaría? –se le insiste.

–Puede ser que ellos le comenten a Panam Sports que no están de acuerdo, pueden utilizar todas las herramientas que tengan. En el momento que me diga eso Panam Sports yo tendría que hacer todo un proceso legal. Yo no estoy en contra de los atletas, no es correcto que digan que no quiero a los atletas, es mentira. Pero, insisto, cuando uno está en este medio tiene que saber cómo es el deporte federado. Las federaciones nacionales han sido perseguidas desde 2015 (durante la gestión de Alfredo Castillo en la Conade). Desde ahí han surgido este tipo de problemas.

“Todas las federaciones están cumpliendo en este momento con lo que les pide la Conade, comprobar en lo económico, cumplir con el Coved (en las elecciones). Espero que no se venga una persecución nuevamente hacia las federaciones como se dio en la administración pasada (de Ana Guevara), porque lo hicieron de una manera no correcta y fueron triturando la organización del deporte porque no les caían bien algunos presidentes de federación”.

El abogado Jiménez insiste:

“Se están violando los derechos de unos atletas por un capricho personal de una dirigente. Es increíble que llegue a este nivel su obsesión por defenderlo. A los que quiere dejar afuera son los únicos que tienen posibilidad de ganar medalla para México, porque son los mejores esgrimistas que hay”.

–¿Sabe si Rommel Pacheco habló con Marijose Alcalá para encontrar una solución, dado que la Conade está financiando a los esgrimistas de la nueva federación? –se le pregunta al abogado.

–Es imposible de determinar, porque Rommel y ella traen un conflicto de que tú me apruebas a un presidente y yo te apruebo al otro. Están prostituyendo el deporte. Ya se reunieron con él, pero no hay ninguna seguridad.

–¿Están satisfechos con la respuesta que les dio el director de la Conade?

–Por supuesto que no. Se reunieron con él porque dos de sus funcionarios le pidieron a la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana que acudieran con Rommel para plantearle la situación. “Vayan a ver a Rommel y todo se va a resolver”, ésas fueron las palabras y se sintieron engañados porque Rommel les empezó a platicar de cuántos seguidores tiene en Facebook y en Instagram y les hacía chistes y ellos pues le dijeron que esto es algo serio. “Ah, permítanme un segundo”, y en ese momento estableció comunicación con Marijose por teléfono y ellos no lo esperaban, justo se están quejando de que ella protege a Jorge Castro.

“Se sintieron totalmente invadidos, engañados. Salieron de ahí muy molestos. Ellos sintieron que él los emboscó, fue un: ‘yo me lavo las manos y miren quién es la que tiene la culpa. Si ustedes no van es porque ella no quiere’. Volvemos a lo mismo, no fue con el fin de resolver el problema sino de generar simpatía con ellos.

–La FIE también ha sido tibia al no reconocer a la nueva federación y no decirle directamente a los esgrimistas mexicanos lo que pasa, eso crea confusión. Si sabe que quien inscribe a las competencias es el COM.

Holda Lara, deportistas traidores. Foto: Especial.

–Ésa es una responsabilidad que desde el primer día le he achacado a la FIE. Esto se hubiera acabado en dos minutos desde que tuvo conocimiento de que Castro falsificó un documento, le tenía que haber iniciado un procedimiento y haber matado esto hace dos años. No existiría esta confusión. Incluso yo demandé a la FIE ante el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte) y después mi cliente (Eduardo Lara) me pidió que retirara esa demanda.

“Yo he sido muy duro con Holda. Cuando ella me pidió que yo fuera el abogado de la nueva federación le pedí que no fuera a caer en los mismos vicios de la FME, porque entonces no va a haber avance en el deporte y yo no llevo ocho años litigando este asunto para que quede un presidente igual”.

Finalmente, María José Alcalá precisa que este conflicto tiene un trasfondo político detrás del cual está el presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima, Vitaly Logvin, un viejo conocido de Jorge Castro.

“No tengo pruebas, pero tuvieron diferencias en algún momento porque los dos compitieron para un cargo. De ahí viene una relación poco amigable. El señor Vitaly tiene que mantenerse neutral por el bien de los atletas”, concluye.