Muere atropellado el maratonista más longevo del mundo; tenía 114 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fauja Singh, conocido como el maratonista más longevo del mundo, fue atropellado y murió a los 114 años en su natal India, debido a las graves heridas en la cabeza y costillas. El conductor responsable del asesinato se dio a la fuga, de acuerdo con las autoridades locales.

El corredor, nacido en 1911, emigró a Londres donde se refugió en el atletismo para superar el dolor por la muerte de su esposa y su hijo, señaló “El País”. Ganó el apodo de “Tornado con Turbante” por participar en maratones a sus casi 90 años.

Su reconocimiento comenzó en el año 2000, pero fue hasta 2011 que obtuvo fama mundial tras completar el Maratón de Toronto a los 100 años, con ocho horas, 11 minutos y seis segundos.

Realizó nueve carreras de 42 kilómetros, aunque nunca fue reconocido en el Libro Guinness de los Récords por no tener certificado de nacimiento.

Sin embargo, fue considerado por el mundo deportivo como el maratonista más longevo y recibió una carta de la Reina Isabel II felicitándolo por su centenario. En 2012 portó la antorcha olímpica en los Juegos de Londres; además, participó en comerciales y campañas de Adidas.

El corredor se retiró de las competencias a los 101 años y regresó a su estado natal, donde un vehículo lo atropelló cuando caminaba por una carretera al noroeste de la India, de acuerdo con la policía local.

“El accidente ocurrió en la carretera principal cerca de la ciudad de Beas. Estamos revisando las cámaras de seguridad”, informó el oficial Preet Singh, de acuerdo con EFE.

Fue trasladado al Hospital Srimann en el distrito de Jalandhar, donde falleció debido a las heridas en la cabeza y las costillas, dijeron las autoridades a CNN. Asimismo, aseguraron que están trabajando con equipos de investigación y tecnología para rastrear e identificar al vehículo responsable.

Durante el homenaje nacional del atleta, el primer ministro de la India, Narendra Modi, lamentó su fallecimiento y describió a Singh como una figura “extraordinaria”, “un atleta excepcional con una determinación increíble” que inspiró “a la juventud de la India”.

A pesar de la fama que consiguió, Singh siempre mantuvo su carácter humilde: “Cada rupia que ganaba corriendo maratones iba a la caridad”, recordó su biógrafo, Khushwant Singh, citado por “El País”.

Cuando el biógrafo le preguntó si temía a la muerte, el maratonista respondió: “Sí, por supuesto que le temo. ¡Si la diversión acaba de empezar para mí!”.

Para Fauja Singh, correr no solo significó un deporte, sino un refugio, pasión y motivación para su vida: “Correr me mostró bondad y me devolvió la vida, me hizo olvidar todos mis traumas y penas”, dijo a CNN en una entrevista, cuando tenía 102 años.

¿Correr ayuda a prolongar la vida?

Durante más de 40 años, científicos del Hospital Universitario de Bispebjerg, en Copenhague, estudiaron a 2 mil corredores para comparar su longevidad con la de las personas que no llevaban a cabo este ejercicio.

En 2012, los resultados finales arrojaron que los hombres que solían correr entre 60 minutos y dos horas y media a la semana, vivieron en promedio 6.2 años más que los no corredores; mientras las mujeres vivieron 5.6 años adicionales, de acuerdo con BBC.

Los expertos afirmaron "con certeza que correr regularmente incrementa la longevidad", y señalaron que para obtener beneficios no es necesario trotar a gran velocidad, sino que basta con llevar "un ritmo lento o promedio".

Otras ventajas de este deporte son: