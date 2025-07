Antonio Lozano oficializa su salida al frente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antonio Lozano oficializó su salida al frente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), luego de 16 años al frente del organismo, en una gestión marcada por un proceso penal en su contra por el delito de peculado en 2012.

En marzo último, World Athletics (WA), máximo organismo encargado de regular el atletismo a nivel mundial, suspendió a Lozano y su consejo directivo por señalamientos de opacidad en su elegibilidad como titular de la FMAA, al mismo tiempo en el que giró un documento firmado por Jon Ridgeon, director ejecutivo del organismo, en el que invitan a la Federación Mexicana a realizar procesos justos y transparentes referentes a la elegibilidad del propio Lozano.

"Es un orgullo poder decir que quien viene será mejor que yo, no se tenga ninguna duda, y que siempre transitaremos en la legalidad" aseguró Lozano, quien negó cualquier discrepancia con la Federación Internacional. "La casa está ordenada en un momento en el que tanto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como el Comité Olímpico Mexicano (COM), debemos transitar en la misma línea", agregó el presidente saliente, quien argumenta como uno de sus principales logros la obtención de más de 600 medallas en competencias internacionales.

A decir de Lozano, presentó su renuncia el 15 de julio y las elecciones para el nuevo consejo directivo se realizarán el viernes 1 de agosto a las 12:00 horas en el municipio de Naucalpan, Estado de México, en asamblea a celebrarse con carácter de privada y en la que se espera la participación de una representación de World Athletics.

Dicha elección se tiene programada en el marco del Nacional de Primera Fuerza a realizarse del 1 al 3 de agosto en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, certamen selectivo al Campeonato Mundial de Atletismo a realizarse del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.

En cuanto al principal grupo opositor, encabezado por Israel Benítez, quien cuando fungió como director de Calidad para el Deporte de la Conade fue suspendido por actos de corrupción por la Secretaría de la Función Pública bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara, y quien indebidamente se ostenta como presidente de la FMAA, Lozano Pineda dijo que no le preocupa, pese a que también se apoderó de la Firma Electrónica (FIEL) de la Federación.

"Nunca necesité de una firma o de algo para poder actuar", respondió Lozano respecto a la FIEL, la cual, argumentó, no necesita ya que la FMAA no recibe recursos públicos. "Entiendo que hay una legalidad y que él, no digo el nombre, se atrevió con una acta (de asamblea) apócrifa a (presentarse como) representante. Por sus hechos él será juzgado, eso no me compete", añadió.

Por otro lado, Israel Benítez Morteo también está convocando a la comunidad del atletismo mexicano a un Campeonato Nacional en las mismas fechas, pero con sede en el Parque Querétaro 2000 que administra la directora del Instituto Queretano del Deporte, Iridia Salazar.

De acuerdo con lo que la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) informó por escrito a Israel Benítez, lo que hace es ilegal. “(…) usted no sólo está creando confusión, parece que está usando el logo, el nombre y toda la propiedad intelectual de una federación (la FMAA) de forma ilegítima (…) le solicitamos que se abstenga de comunicarse con la World Athletics o con cualquiera otra persona involucrada, como presidente de la FMAA”, dice el documento.

Por esta razón, ningún deportista debe atender esa convocatoria.