Surgen más casos de hostigamiento y acoso sexual a menores en el deporte de Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuatro exseleccionadas de lucha del estado de Nuevo León denunciaron ante el Instituto Estatal del Deporte (Inde) a los entrenadores Luis Carlos López Ortiz y Javier Alejandro Guevara Ruvalcaba por acoso y hostigamiento sexual a través de unas cartas dirigidas a la directora Melody Falcó, quien a principios de junio turnó el asunto a la fiscalía del estado.

Los documentos, recibidos por el Inde el 2 de mayo último y de los cuales Proceso tiene copia, contienen información sobre hechos ocurridos entre 2009 y 2021 en los que ambos instructores protagonizan una serie de comportamientos inapropiados con las luchadoras menores de edad desde su posición de figuras de autoridad.

Los nombres de las cuatro deportistas denunciantes se mantendrán en el anonimato para no exponer su identidad y revictimizarlas. Sus relatos serán identificados como deportista uno, dos, tres y cuatro.

“Había un entrenador (del municipio) de Guadalupe, cuyo nombre es Luis Carlos López Ortiz. Este entrenador me llamaba de una forma que en ese momento yo no entendía como una situación de acoso, sin embargo él me decía mi amor, preciosa, hermosa”, relató la deportista uno, quien refiere que esto ocurrió en 2009 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León (Care) cuando ella tenía 14 años.

Entrenador López Ortiz, señalado por abusos. Foto: Especial.

“Cada vez que me veía trataba de abrazarme para cargarme con la cara cerca de la de él y me besaba en la mejilla, lo más difícil era buscar la forma que no me hiciera eso; tenía que esconderme cada vez que llegaba al Care para que eso no pasara. Cada vez que lo hacía yo le decía que no podía cargarme de esa forma pero nunca le importó lo que yo le dijera y siempre me buscaba para hacerlo al momento de llegar al entrenamiento.

“Hoy a mi edad me doy cuenta que esa persona estaba acosándonos sistemáticamente a las niñas de la selección, que él es un pederasta, además de hacernos tocamientos al cargarnos y recargarnos en su cuerpo. Por respeto o miedo no pudimos hacer una denuncia formal ante ninguna autoridad”, detalla la deportista uno en el documento que entregó a Melody Falcó.

Asimismo, López Ortiz fue señalado por otra luchadora por organizar fiestas junto con otros entrenadores de esta especialidad en las que participaron deportistas, incluidas menores de edad. En estas reuniones, de acuerdo con la denunciante, se fomentaba el consumo de alcohol y marihuana.

Escribió en su carta de denuncia la deportista dos:

Me hizo el comentario: ‘de esto (ni digas) nada a nadie’. Esa fiesta pasó en 2015 y además los atletas mayores estaban de intensos con las chicas y pasaba de todo, recuerdo que el sexo entre atletas era muy normal aunque estuvieran chicos. Hasta ahora entiendo y me queda claro que las fiestas las organiza el entrenador Luis Carlos López Ortiz permitiendo toda clase de acoso, facilitándolo y fomentando los excesos en los equipos de lucha del Care.

Por su parte, el entrenador Javier Alejandro Guevara Ruvalcaba también fue objeto de diversos señalamientos, sobre todo en lo relativo al hostigamiento, maltrato y negligencia por la forma en la que trabaja con las luchadoras que tiene a su cargo.

“Abusó psicológicamente de mi persona en repetidas ocasiones. El entrenador solía pegarnos en caso de que no hiciéramos las cosas bien. En una ocasión por reírme cuando estaba proyectando llegó con el cronómetro y con el cordón me dio un latigazo con mucha fuerza en la espalda”, escribió la deportista tres.

Guevara Ruvalcaba no sólo es mencionado por ejercer bullying como parte de sus prácticas habituales de entrenamiento con las luchadoras de alto rendimiento del estado de Nuevo León, también fue acusado de actos de negligencia por provocar y atender lesiones de las deportistas.

Los testimonios de la deportista tres y de la cuatro coinciden en cuanto a culpar de sus lesiones a la forma en la que Guevara ejecutaba los entrenamientos. El entrenador menospreció las afectaciones que tendrían por excederse. Las molestias físicas que ambas tuvieron en su momento se complicaron porque no fueron atendidas debidamente.

“No me dejaba descansar, aunque claramente me dolía. Siempre lo tomaba a la ligera, como si lo estuviera inventando o exagerando. Cuando me operaron la rodilla a los tres meses ya quería que volviera a entrenar como si nada, y eso afectó mucho mi recuperación.

“Hasta la fecha me sigue doliendo a veces por no haberme cuidado bien en ese momento, el diagnóstico que me dio el doctor cuando me hice una resonancia por el dolor tan fuerte resultó en ligamento cruzado roto y fisura en el menisco. Todo esto me afectó demasiado y durante mucho tiempo me lo guardé. Pero ya no quiero callarme porque nadie merece vivir esto, sentirse sola o menos en un lugar donde se supone que te están formando y apoyando”, denunció en su carta la deportista cuatro.

“Me lesioné la rodilla por su culpa”, aseguró la deportista tres, quien también describió la forma en la que el entrenador Guevara la obligó a combatir en 2021 contra una compañera que la superaba por 20 kilos de peso, situación que ocasionó la ruptura del ligamento cruzado anterior en una de sus rodillas. “Truncó mi carrera deportiva como luchadora después de esa lesión. No soy la única atleta que ha sido abusada psicológicamente por este entrenador, ya que hay otras más que han sufrido esta situación”.

Entre sanciones y simulaciones

Derivado de las denuncias, Luis Carlos López Ortiz fue separado de su cargo el 7 de mayo último como entrenador adscrito al Inde, sin embargo, aún figura como presidente de la Asociación Neoleonesa de Luchas Asociadas (ANLA). Recientemente viajó a la Olimpiada Nacional 2025 en calidad de delegado de la selección estatal de Nuevo León, más de un mes después de haber sido despedido.

Proceso contactó a López Ortiz, quien confirmó su cese definitivo. Comentó que la servidora pública Melody Falcó le dijo que su caso “está en la contraloría” a la espera de que se integre una denuncia en el ministerio público. Desde que fue informado de esto a la fecha han pasado más de dos meses.

Ante la petición de una entrevista para conocer su versión de los hechos, el entrenador declinó responder con el argumento de que se pronunciará hasta conocer las denuncias. No descarta que se trate “de una campaña de presión” orquestada por grupos contrarios a él.

De igual forma, Javier Guevara fue contactado para una entrevista, pero no respondió a la solicitud.

Pese a las denuncias de las deportistas, tanto López Ortiz como Guevara Ruvalcaba estuvieron presentes en la Olimpiada Nacional que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en calidad de delegado y entrenador, respectivamente, durante las competencias de luchas asociadas que tuvieron lugar en la ciudad de Tlaxcala del 9 al 14 de junio. Ninguna autoridad tomó medidas para impedir que ambos siguieran cerca del grupo de deportistas que representan al estado de Nuevo León.

Asimismo, el 14 de julio último, las redes sociales oficiales del Inde Nuevo León difundieron el logro de la luchadora Neevis Rodríguez, quien obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Lucha en Playa categoría Sub 20, realizado en Perú, y destacaron la labor de Guevara como su entrenador con una fotografía de ambos en la sede de la competencia.

A través de la oficina de Comunicación Social del Inde Nuevo Léon, Proceso gestionó una entrevista con la directora de la dependencia, Melody Falcó o, de no ser posible, con algún otro funcionario para emitir una postura institucional ante el caso.

Melody Falcó, otro caso de entrenadores agresores en Nuevo León. Foto: Especial.

No obstante, de acuerdo con Marga Sultani Slim Carcía, responsable del área de Comunicación Social, Falcó está de vacaciones, por lo que no pudo pronunciarse, pero Slim reveló que el entrenador López Ortiz fue suspendido de forma temporal indefinida el 7 de mayo y que el Comité Asesor de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual del Inde sesionó el día 2 de junio para poner en conocimiento de sus miembros las denuncias de las quejosas”.

Dos de los casos son de carácter sexual, por ello se desahogaron y se sesionaron dentro de este Comité. En la sesión se tomaron acuerdos y en virtud de ello se giraron vistas a las siguientes autoridades (el 5 de junio de 2025): I. Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres del Estado. II. Unidad Anticorrupción del Poder Ejecutivo del Estado y III. Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

Sin embargo, la funcionaria no explicó por qué el entrenador Guevara Ruvalcaba sigue en funciones.

El presidente de la federación de luchas no sabe nada

Las denuncias en contra de los entrenadores Luis Carlos López Ortiz y Javier Alejandro Guevara Ruvalcaba no han trascendido al seno de la Federación Medallistas de Luchas Asociadas (Femela) que encabeza Guillermo Díaz Gutiérrez. “No tengo un escrito, no tengo nada absolutamente hasta ahorita. No tenía absolutamente conocimiento de eso”, se excusa.

Guillermo Díaz No estoy enterado de nada. Foto: Especial.

López Ortiz forma parte del Consejo Directivo de la Femela que tomó posesión en diciembre de 2024, ocupará el cargo de primer vocal durante el periodo que termina en 2028.

Asimismo, Díaz Gutiérrez muestra extrañeza sobre el caso ya que precisamente en mayo, apenas unos días después de la recepción de las cartas y de la separación del cargo como entrenador de López Ortiz, el presidente de la federación estuvo en Monterrey, sede del Campeonato Panamericano de la especialidad, donde tuvo oportunidad de charlar en más de una ocasión con Melody Falcó.

Díaz refiere que la funcionaria no le comentó nada sobre el tema, razón por la cual no puede actuar en consecuencia puesto que no existe una denuncia penal formal.

“Me extraña que no me lo hayan comentado o lo quieren manejar muy interno, pero sí nos involucra porque (los entrenadores) participaron en la Olimpiada Nacional y en diferentes eventos. Si a mí me lo hicieran saber tomaría cartas en el asunto y ver, investigar y a lo mejor hasta prohibir su participación en lo que se resuelve su situación”, señala Díaz.